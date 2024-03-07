北京促加速 香港23條最快4月15日立法

分管港澳事務的中共中央政治局常委丁薛祥指出，當前國際環境錯綜複雜，明確要求香港盡快完成基本法廿三條國安立法。港府正加快立法進程，有消息稱，最快四月十五日，也就是大陸「全民國家安全教育日」就會完成立法。

身任中共中央港澳工作領導小組組長的丁薛祥，六日上午在北京出席港澳政協委員聯組會議，多名港區政協委員轉述丁在會上提出，香港社會對廿三條立法有共識，要盡快完成立法。

有港區政協委員引述丁薛祥的話說，目前港澳維護國家安全形勢仍嚴峻，外部勢力在香港仍然蠢蠢欲動，出現「軟對抗」及美西方的抹黑打壓，廿三條立法有必要性，希望香港可盡快立法。

丁薛祥指出，這項立法是保障香港安全穩定及長治久安之法，維護國家安全只有進行時，沒有結束的時候，需要長期鞏固及警惕。他並鼓勵委員們要敢於與反華勢力鬥爭，才能夠保障香港穩定。

據香港「堅料網」說，港府計畫於四月十日完成廿三條立法草案的二、三讀，以趕在四月十五日前完成立法。四月十五日是中國大陸「全民國家安全教育日」，由中共人大常委會於二○一五年通過的國安法確定。

香港立法會六日舉行有關基本法廿三條立法事宜的聯席會議。港府律政司司長林定國在會上說，會馬不停蹄、全速、爭分奪秒，盡快將草案定稿，並交予立法會審議，香港政府會積極配合立法會的工作，盡早完成立法。

港府向會議提交的文件顯示，立法諮詢期間，絕大部分回應者支持盡快完成立法，大部分人亦支持要有域外效力。

前述文件還顯示，在建議罪行方面，港府考慮如果有人干犯某些危害國家安全的罪行時，涉及勾結境外勢力，應屬「罪加一等」；考慮「間諜活動」罪涵蓋以無人機等無人工具，接近或進入禁地。

另，文件中還特別提到，在執行機制方面，當局考慮訂明可應對、打擊、阻嚇及防止潛逃行為，並促使潛逃人士回港接受執法和司法程序的措施；考慮完善與危害國家安全的罪行相關的案件的刑事訴訟程序；考慮收緊囚犯獲得提早釋放的門檻；以及研究制定適當措施以保障處理涉及國家安全的案件或工作的人員。