23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠

（德國之聲中文網）香港律政司長林定國本周三（3月6日）表示，港府無意在《基本法》23條立法的框架下禁止任何社交媒體。此前在政府收集的立法咨詢意見中，有人建議將臉書、YouTube、Telegram等網站逐出香港。

港府最近結束了為期一個月的 "23 條"立法咨詢，並向立法會提交咨詢結果詳情及回應意見。在這份公開的文件中，匯總在“其他意見”類別下的提議中包括“將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場”；另一條意見認為社交平台Telegram 和 Signal已成為 "犯罪溫床"，應予以 "取締"。有關內容被媒體報道，包括彭博社等國際媒體。

林定國強調，政府絕無意圖禁制任何社交媒體，法例旨在針對利用社交媒體散播危害國家安全言論的人，而非針對平台本身。 他指香港是資訊和言論自由社會，作為國際中心、金融貿易等皆依賴資訊自由流通。

他說，質疑港府有意禁制社交媒體的說法“聽落都唔合理”，因此“極有理由懷疑”是“唯恐天下不亂的人散播危言聳聽的言論以阻礙立法”。保安局長鄧炳強也承諾，香港政府不會一刀切禁止某些社交平台。

據《明報》報道，親北京的新民黨立法會議員容海恩指有媒體大肆宣傳咨詢尋結果中“其他意見”涉及的社交媒體話題，認為相關報道手法有“煽動”之嫌。新民黨主席葉劉淑儀稱，彭博新聞報道此事後，她收到很多恐慌回應，認為若消息屬實將影響商界和優才來港發展。

港府指責彭博“假新聞”

周三稍晚，香港特區政府又正式發表聲明，稱特區政府並無建議禁止任何社交媒體、影片分享平台或串流平台在香港運作，並譴責彭博社的錯誤報道。聲明稱，就彭博社“錯誤報道特區政府會立法禁止有關平台在港運作，繼而令人對基本法第23條立法建議產生誤解和恐慌，表示強烈不滿和譴責”。

港府發言人指有關報道有選擇性“只片面挑出當中的三項所收集的意見”，並配以斷章取義的標題，“企圖誤導國際社會和特區市民以為特區政府將會采納有關意見，或將禁止相關平台在香港特區運作，其意圖實在令人懷疑。”

香港立法會三個委員會周三舉行聯席會議，討論《基本法》23條立法咨詢結果。政府預計最早在下周公布法律草案。23條的內容主要針對“叛國、分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府及竊取國家機密”等行為。

維權工作者、外國企業和外交官擔心，新法律可能會遏制信息流動，進一步限制言論自由和其他權利。2020年《香港國安法》頒布後，包括谷歌和Facebook運營商Meta在內的外國科技巨頭在香港的空間被收緊，一些公司拒絕了政府的內容刪除請求。

（綜合報道）

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