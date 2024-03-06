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拜登川普大戰 學者：兩黨恐螺旋式加碼對大陸施壓

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖右二為東海大學政治學系教授沈有忠、圖右三為台新金首席經濟學家李鎮宇、圖左二為前駐美代表高碩泰。記者謝守真／攝影
圖右二為東海大學政治學系教授沈有忠、圖右三為台新金首席經濟學家李鎮宇、圖左二為前駐美代表高碩泰。記者謝守真／攝影

美國當地時間5日其總統初選「超期星期二」登場。針對「超級星期二」後中美關係變化，學者分析，美國前總統川普個人的不確定性大，他擅長用民粹鼓動民族主義或支持者情緒來炒熱選戰氣氛，恐將大陸國家主席習近平塑造為外部敵人作為競選政策，這或導致中美未來競爭格局提早成型。學這還提醒，川普是「非常巨大的灰犀牛」，若當選也將對台灣造成影響。

國策研究院6日上午舉辦「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會。東海大學政治學系教授沈有忠在會上表示，台灣必須隨時關注美國總統大選動態，有必要提早討論應對，因為川普本身就是一個很大的不確定性。拜登在地緣政治上以多邊主義為維持美國利益的主要策略，而前川普則是一如既往的主張單邊主義。

沈有忠指，川普的「孤立政策」或是「在商言商」都會帶給地緣政治最大的不確定性。若川普回歸，不只美中關係、美歐關係也將出現很大的變化，甚至美國在台海、南海、南太平洋等多個地方的整體戰略都可能調整，這些議題或將在「超級星期二」之後陸續浮上檯面。

沈有忠認為，川普以民粹鼓動民族主義或是鼓動支持者情緒以炒熱選戰氣氛，需要一個內部與一個外部敵人，內部敵人即是拜登，而對外尋找敵人當然就會設定為習近平，這恐導致兩黨在選戰中，螺旋式加碼對中國的壓力，中美未來的競爭格局或將在超級星期二後提早成型。

沈有忠再指，顯然美中貿易戰會提早進入2.0階段，而川普已揚言加徵6成進口關稅，過去1.0版本貿易戰講的是半導體、晶片，現在也應思考哪些產業要提早準備，目前來講應該就是AI、汽車、衛星、微電子等，應提早因應如果川普回鍋，要如何合作與競爭。

此外，台新金首席經濟學家李鎮宇也提到，若川普當選，預計在第二季就會把中國從永久正常夥伴名單移除。只要移除，中國就會跟古巴、俄羅斯與白俄羅斯一起，關稅高達60%。他強調，川普雖不見得會當選，但他當選後風險很大，台灣政府應去思考該怎麼因應。「川普是非常巨大的灰犀牛」，雖不見得會發生，但一旦當選對台灣衝擊將非常巨大。

沈有忠表示，地緣政治對全世界來說都是非常沈重且不可預測的結果。川普已對歐洲釋放非常不友善言論，因此看到北約盟友感受到壓力，提早因應。鑑於此，他提醒，賴清德上任後不論兩岸或台美關係上都將不會有「蜜月期」。

前駐美代表高碩泰則指，外界都引頸期盼未來美國的政治情勢，目前最緊張的不只是台灣，北京亦然，且「中國已成為美國國家安全與地緣戰略的最大對手」。不過他提醒，到了選前階段駐外單位應避免選邊站，而是應在台美關係價值再加上利益，確保台美關係的延續性。

國策研究院6日舉辦「金門事件、兩會和美國超級星期二」座談會。記者謝守真／攝影
國策研究院6日舉辦「金門事件、兩會和美國超級星期二」座談會。記者謝守真／攝影

台美關係 川普 美國

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