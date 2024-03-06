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美軍事學院：共軍096核潛艦 可載18枚巨浪3型洲際彈道飛彈

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
共軍096核潛艦示意圖。（騰訊網）
共軍096核潛艦示意圖。（騰訊網）

美國海軍技術學院近期發表文章指出，解放軍096型彈道核飛彈潛艦首艦經過 3年測試後，已於2023年開始服役。分析認為，該核潛艦可載18枚巨浪3型洲際彈道飛彈，每枚巨浪3型還可攜帶6枚核彈頭。並可能已具備在極地冰層覆蓋下發射飛彈的能力。

騰訊網軍事專欄「俯瞰全球」報導，由於大陸異乎尋常的嚴格保密制度，外界對096型核潛艦所知很少。曾有美國衛星拍到096型核潛艦停泊在三亞基地，但只是很短的時間，當要進一步偵查時，該艦就神秘的消失了。

美國情報人員估計，中共軍方修改094核潛艦許多設計上的缺陷，096型核潛艦性能已有大幅提升，可能裝備射程達1萬2,000公里、可搭載18枚巨浪3型洲際彈道飛彈，每枚巨浪3型可攜帶6枚核彈頭。

報導援引專家分析指出，096型核潛艦幾乎可以肯定配備了無軸泵噴嘴推進器、自由減震浮筏、撓性降噪管路、第三代消音瓦、舷側聲納陣列、隱蔽式可啟閉流水孔、全電推進系統以及18個單元的潛射飛彈垂直發射系統。

此外，096型核潛艦大直徑的耐壓殼體結合的最優化設計，幾乎縱貫全艦上部的整流罩，從而讓該潛艦在外觀上看起來徹底取消了「龜背」，不但整體美觀且大幅減少噪聲源。報導稱，如果096型核潛艦潛入大海，幾乎無法被發現。

報導提及，由於中共軍方對096型核潛艦的信息採取極嚴格的保密措施，加上該潛艦應用了尖端靜音技術，難以被發現，公開信息甚少。

針對096型核潛艦的靜音技術，專家分析，在096型核潛艦之前服役的095型攻擊核潛艦，已將噪音控制到95分貝左右，與海洋背景噪音相差無幾，很難被反潛設備鎖定。

而096型核潛艦也將具備與同等水平的靜音能力。這代表如果096型核潛艦潛入大海，幾乎無法被發現。

彈道飛彈 潛艦 美國

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