金廈漁船翻覆 學者：北京努力踩穩定調「兩岸」事件

金門漁船事件後，兩岸關係備受各界關注。對此，學者分析，金廈事件不會造成兩岸局勢升高，而中共也會努力踩穩定調為「兩岸」事件的立場。而從2024大選至今，包括氣球事件、M503航線及金門事件等發展，北京對台手段靈活變化把灰色地帶賦予法律意涵。不過，大陸期盼金廈海域事件能得到控制，並且不會承認與台灣是國與國間的「國際事件」。

國策研究院6日舉行以「金門事件、兩會和美國超級星期二」為題的座談會，其中，上半場座談會中就「金門事件與中國兩會」討論。針對中共未來對台的政策，臺北醫學大學通識教育中心副主任張國城表示，大陸國家主席習近平已大權獨攬，其對台制策取決於台灣到底給他什麼樣的認知，因為中共的想法和習近平所得到的認知與資訊和我方不同，不全然是我方所計算的結果。

張國城分析，若中共要攻打台灣，會優先考量內應是否足夠，其次是各方面情報是否足夠，再來則是雙方現在軍力的差距，中共解放軍是否能在美軍支援到達前就能壓倒我國的抵抗。接著，台灣內部的民意在面對中共對台強硬措施時是站在支持不投降的多還是堅持抵抗的多。最後是美國的作為，「目前來看，習近平恐怕已得到很多他想得到的東西」。

張國城進一步說，從瘦肉精豬肉及大陸蘇丹紅等事件來看台灣民眾的反應，若美軍還要援台需要很高的道德勇氣。而「在這樣的情況下，過去都說『打台灣不如買台灣』」，但現在大陸經濟狀況不佳，「買台灣」的選項最後會不會還是讓步在「買台灣不如打台灣」，取決於台灣給習近平怎樣的認知，他會透過各式各樣的管道來判斷，「這次的金門事件就是個很好的範例」。

而亞太和平研究基金會執行長董立文也表示，不論賴清德未來的發言為何北京都不會滿意，且相信中共也早已擬定未來4年的對台策略，即是2年癱瘓民進黨、4年讓民進黨下台，而本次金門事件即是例子。

此外，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，台灣2024總統大選之後，從空飄氣球、M503航線再到金門事件等，可從中發現中共對台的靈活變化。他指，從去年底開始頻頻看到大陸的氣球空飄過來，由於沒有看到實際的刺探裝備，他認為，實際上這個的政治效益高於軍事效益，目的就是為了塑造中華民國無法掌控自己「制空權」甚至是「制海權」的形象。

而針對M503航線問題，林穎佑則指，這是結合國際民航組織，用以表達台灣無法與大陸抗衡的訊息，即使中共可能對台野蠻無理或是其他作為，台灣也無法與之抗衡。

至於金門事件，林穎佑表示，雖然由於大陸「三無漁船」的原因，台灣在法律上站得住腳，但是大陸海警對金廈海域騷擾，即是要造成金門等外島民眾生活不便，藉以塑造「因為本島台灣的政治因素，導致外島生活不便」的統戰分化手法，拉攏貨製造台灣內部的矛盾。

林穎佑進一步說，過去常說的灰色地帶，現在也被中共賦予法律意涵，透過強硬或粗暴的實力對台灣展現掌控權，同時，中共期盼告訴國際，「你要必須要承認『一個中國』的現實」。