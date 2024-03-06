中國大陸修法弱化國務院？專家：黨完全領政

中國第14屆全國人大第二次全體會議週二（3月5日）在北京召開，將審議、修訂《國務院組織法》。台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向DW表示：「過去40多年來、改革開放以來第一次的修訂《國務院組織法》，這是一個非常大的事情。」

《國務院組織法》於1982年制定，當時中國歷經文革與改革開放，中國五屆全國人大五次會議通過了新憲法，《國務院組織法》便依新法有關規定制定並實施，至今從未修訂。

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中國全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠在大會開幕首日說明修訂草案時表示，「修改國務院組織法是新時代國務院堅持黨的全面領導、全面加強政府自身建設的必然要求」。此次修訂草案共20條，主要包含：增加國務院性質地位的規定、明確國務院工作的指導思想、完善國務院職權的表述以及組成人員相關規定等等，將在為期7天的會期後，於閉幕日再行表決。

李鴻忠表示，此次修訂草案「將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、堅持黨的全面領導等重要內容載入國務院組織法。」

專家：「黨大國小」事實法理化

中國近代政治架構下，國務院總理名義上是僅次於黨和國家最高領袖的第二號人物，但自中國國家主席習近平掌權以來，不斷強化集權，國務院的決策權屢遭削弱。

台灣學者王信賢指出，過往無論是江澤民時期由李鵬、朱鎔基擔任總理，或者胡錦濤時期由溫家寶擔任總理，國務院都還有一定的決策權，但從習近平時代李克強出任總理開始漸漸改組，國務院的決策權慢慢流失。如今由李強完全主導的國務院，「黨跟國務院中間的關係更加明確」。

王信賢解釋：「總書記最大，跟6個其他常委中間是上下關係，這個越來越明確。特別是在黨跟國務院之間的關係，國務院不再扮演決策，而是執行的機構。」

新加坡國立大學政治學副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎則向DW表示，中共在習近平治下持續極權已經多時，其權力結構已經穩固，「總理和國務院早已經只是附屬於以習為中心的黨領導」。他認為此次修訂《國務院組織法》實質上不會產上很大改變，但體現了「黨大國小的事實法理化」。

「黨完全領政」

黨強政弱的趨勢也被認為體現於李強的政府工作報稿與總理記者會傳統的消失。今年李強發表的政府工作報告中提及了「習近平總書記領航掌舵」，王信賢指出，這個用詞過往較多出現於媒體，此次放入政府工作報告「更加確立習掌控了一切了」，而《國務院組織法》修訂將更加確立「黨完全領政」。

王信賢表示，國務院未來將不會再有出人意表的驚人之舉或驚人之語，「越來越屬於政策執行的單位」，黨則越來越明確「屬於政策制定的機構」。

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隨著國務院角色的實質弱化、逾30年傳統的總理記者會取消，王信賢認為兩會未來看點大不如前，更值得關注的反而是兩會前的財經委會議或前一年年底開的中央經濟工作會議。

莊嘉穎則提醒，隨著習近平強化集權成為慣例，更多決策將需要他直接參與和作主。他稱：「一方面這樣的現象讓習更能夠主導中國的發展方向，但也會使整個制度更依賴他，或許會影響行政效率和決策效應。」

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