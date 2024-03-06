張五岳：兩會後至「520」 是兩岸關係重點觀察期

大陸總理李強5日發表政府工作報告，在涉台論述加上「反對外來干涉」，並在「統一」前拿掉「和平」的論述，引發外界擔憂北京是否不再強調和平。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，「這完全是錯誤解讀」，而兩會結束到「520」前，才是北京在對台政策上要進行宣示講話或採取必要做法的階段；兩岸關係在此期間雖緊繃，但應仍為「可控的」，且中美在此期間應會透過對話來管控分歧。

國策研究院6日上午舉辦「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會，張五岳在會上指出，今年大陸兩會最大的一個變革就是取消總理中外記者會。他指出，每次兩會當中一開頭就是總理的政府工作報告，並且過往在閉幕後，總理一定要進行中外記者會，這在1993年起已常態化、制度化。

鑑於此，張五岳說，在兩會中從頭到尾總理是主要角色，且總理記者會不同於宣讀政府工作報告的呈現方法，無法照本宣科，所以總理記者會成為成為每任總理想表現人格特質、秀金句或表達親民的為依機會，同時，這也是目前大陸方面設計讓中共中央高層唯一能面對中外媒體來對話或溝通的「多元」管道。

張五岳分析，總理記者會取消大概有幾個考慮，「我相信這個取消，應該是在2月29日的政治局會議來拍板定案的」，2月29日政治局會議是兩會前的最後一次會議，要針對3月所有人大議程來進行審議。不過，從二十大後，總理和總書記的關係已與過往大大不同。

他指出，以往總書記跟總理都作為最高的行政首長和黨的領導人，因此總理每次出訪都是搭乘專機，包括大陸前國務院總理李克強任內，但從去年始，李強上任後，每次出訪是以包機方式。而總書記在北京以外的巡視，理論上來講，總理作為政局常委不需要陪同，但現在總書記在北京以外地方視察，總理李強也經常出現。「現在總理跟總書記的上下隸屬關係是明確的。」

張五岳表示，今年是疫後大陸首次大規模的實體會議，因此很多中外媒體都會關注幾個問題，像是對於經濟數據的看法，又或是秦剛與李尚福到底怎麼了等重要問題，上述都不是總理個人可以說清楚，「很多事務都不是總理的職權」。從此角度來看，相信取消總理記者會應該是北京有所考量。

此外，就今年大陸兩會，張五岳觀察，涉台相關論述大概是116字左右，在歷史上中共對台政策、重大宣示等，從來沒有一次透過一年一度總理的政府工作報告來呈現，「一次都沒有」，所以外界關注李強如何嚴謹表達中共的政策立場跟看法，「不用過度解讀，哪裡多了一個字，哪裡少一個字」。

張五岳再提，很多人都解讀大陸方面只見到「祖國統一」，而少了「和平」，這是不是中共不強調和平，「這完全是錯誤解讀」。他認為，重要的是要看對最高領導人總書記到團組裡面講話。

他指出，去年大陸國家主席習近平第一個到團組講話的為人大的江蘇團，當時他談到高質量發展是國家的首要任務，今年也一樣，且今年第一個下團組的還是江蘇團，同樣談到要牢牢把握高質量的發展，特別是因地制宜的發展「新質生產力」，這是政治局開會定案的關鍵詞彙。

張五岳表示，針對大陸兩會除看報告外，關注重點還有最高領導人或王滬寧有無到什麼場合下團組發表講話，以及中共的人事變化。他指，去年習近平在下團組中，完全沒有談到台灣問題，而今年會否談到當然引發各界關注。而在人事變化，目前為止，大陸外長候選人之一的劉建超會否出任外長，以及是否透過人大任命都是焦點。此外，秦剛與李上福兩位的國務委員職權也是觀察重點。

至於兩岸關係，張五岳強調，在兩會後至「520」間才是兩岸關係比較微妙的觀察時期，這段時間才是北京在對台政策跟其他議題上來講話，或採取其認為的必要做法，但基於美中關係維持常態性互動、溝通管道，所以在兩會結束到「520」前，拜登跟習近平也可能會透過視訊等方式來管控彼此的分歧。目前尚未看出兩岸關係在此時此刻會否發生重大結構性變化。

兩岸關係固然很多不是北京所樂見，但是兩岸關係的總體結構與北京的國家發展進程當中，也有保持一定聯繫。鑑於此，雖然兩岸關係目前較緊繃，但在諸多的考量下，這種緊繃態勢應是「可控的」。