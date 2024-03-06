港加速23條立法 叫回赴兩會議員

香港將加速基本法二十三條國安立法，在北京出席人大政協會議的香港立法會議員開幕即告假返港參加立法會會議。在北京的香港特首李家超也說，國家安全風險千變萬化，要提早返港盡快二十三條立法，相信港府很快會向香港立法會提交立法草案。

香港立法會三個委員會包括保安事務委員會、司法及法律事務委員會和研究與基本法二十三條立法相關事宜的小組委員會，將在三月六日就基本法二十三條立法公眾諮詢舉行聯席會議。

按照香港立法會公開的會議安排，研究與基本法二十三條立法相關事宜小組委員會七日亦會舉行會議。

正在北京出席人大政協兩會的港區人大代表和政協委員中，多名身兼香港立法會議員者都請假返港，說要出席立法會六日三個委員會的聯席會議。預料在聯席會議上，港府官員亦會出席報告諮詢結果。消息指，港府短期內將向立法會提交法案，立法會將加開會議審議。

到北京出席人大會議開幕式後，李家超說國家安全風險無日無之，千變萬化，會盡快完成二十三條立法，早一日完成立法，就早一日維護好國家安全。港府首要任務是總結好諮詢的意見，參考外國經驗，融入草案條文，港府團隊正努力不懈工作，完成準備工作後會盡快提交立法會審議。

李家超五日下午見香港傳媒時說，他已完成北京行程，隨即返港。