仁愛礁海域 中菲船隻再傳碰撞

繼去年底中菲船隻在南海碰撞引發情勢升溫後，兩國昨日於南海仁愛礁鄰近海域再傳船隻碰撞，且大陸海警朝菲補給船發射水砲，導致菲方四人受傷，現場局勢緊張。雙方事後相互指責，大陸海警指控菲方故意衝撞中方正常執法的海警艇，「碰瓷」滋事，責任完全在菲方，大陸外交部並稱已就此向菲方提出嚴正交涉。菲律賓海警局則指碰撞起因於中方「危險的攔截舉動」，批評大陸海警無端脅迫。

菲律賓昨再派出海警船、運補船各兩艘執行仁愛礁運補任務，大陸海警局昨晨首先發布消息指，當日依法對非法闖入其仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取「管制措施」。大陸海警局發言人甘羽午後進一步稱，大陸海警出於人道對菲運送必需生活物資的一艘船作出臨時特殊安排，現場處置「合理合法、專業規範」。

甘羽隨後又稱，菲海警四四○七號無視中方一再警告，違反國際海上避碰規則，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警二一五五五艇，導致發生輕微「刮蹭」，責任完全在菲方。

菲律賓通訊社報導，菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」發布聲明，這起碰撞起因於大陸海警進行了危險的攔截動作，且造成菲海警船的船體因此輕微損壞。聲明還說，大陸海警船隻後來亦與運補船「Unaizah May四」發生輕微碰撞，中方出動高壓水砲攻擊，導致UM四擋風玻璃破裂，至少四人輕傷。

菲國聲明表示，中方對菲國合法、例行性的補給任務進行無端脅迫和危險舉動，再次將菲國人民的生命置於危險之中，並令人對其呼籲和平對話、和緩緊張局勢的誠意產生質疑。

甘羽則批評菲方言而無信，蓄意「碰瓷」滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。他表示，大陸海警始終嚴陣以待，隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。