駁美商務部長雷蒙多 陸外交部：美國把經貿問題泛安全化

美國商務部長雷蒙多日前表示，中國大陸智能網聯汽車就是裝上輪子的iPhone，可能每分鐘都在收集數百萬美國人的數據並這些數據傳回中國。對此，大陸外交部發言人毛寧在4日例行記者會回應時指出，有關言論不僅是虛假敘事，更是經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。

在被問到，雷蒙多日前指稱大陸智能聯網汽車汽車能搜集大量信息，假如美國路上有能300萬輛中國汽車，北京可以讓其同時熄火。

毛寧表示，有關的言論不僅是虛假敘事，也是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。毛寧反問：「按這個邏輯，中國是不是更應該擔心華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機把信息輸送回美國，甚至同時黑屏？」

與此同時，大陸外交部部長助理、發言人華春瑩亦在X上轉載相關報導表示：「（中國）汽車就像裝上輪子的iPhone？ 北京可以讓在美國道路上行駛的數百萬輛中國車輛同時熄火？ 善意提醒一下雷蒙多部長，iPhone是美國產品，你是在暗示iPhone、特斯拉甚至波音...... 一直在向美國發送秘密數據，隨時可能被華盛頓關停嗎？ 」

華春瑩在轉發中同時表示：「如果你唯一的工具是錘子，那麼所有東西看起來都像釘子。（If the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. ） 」