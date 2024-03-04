趙春山：兩岸關係急速惡化 台商、台生憂成「夾心餅」

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，他此次以顧問身分隨國民黨副主席夏立言訪問大陸，台商、台生、台胞都很擔心，兩岸關係急速惡化他們會變成「夾心餅」，在大陸將更難生存。而這次漁船事件也激起兩岸民眾的「惡意螺旋」，恐將傷及台灣在大陸的形象。

趙春山表示，國民黨此次訪問大陸是在漁船事件發生前就已經安排好的，很多台商都表達，需要國民黨與大陸持續溝通，協助台商反映問題、解決問題，因為民進黨沒有與對岸溝通的管道，兩岸官方目前也沒有對話機制。

趙春山表示，除與大陸國台辦主任宋濤會面外，國民黨此行還訪問廈門、上海、福州、南昌、東莞和昆山等地，各地台商都普遍憂心兩岸關係不好對兩岸經貿會有不利的影響。

針對此次金廈漁船事件，趙春山表示，包括國民黨主席朱立倫、副主席夏立言都有對事件和死者表達遺憾，也讓對方感受到國民黨的心意。

關於夏立言訪問大陸恰好在漁船事件發生之後，趙春山表示，夏行前就知道可能又會「背鍋」，會被台灣部分人士指責，但國民黨此次訪問早在事件發生前就排定。他坦承，面對國內情勢，國民黨此行「真的很艱難」。

趙春山稱，國民黨此行是與大陸台商、台生溝通，聽取台商建議，當然也有選後謝票的意思。但此行讓他感受到，對於當前兩岸關係大陸的台商、台生都很擔心，唯恐自己會變成「夾心餅乾」。「兩岸關係不佳，台商最可憐，不知道未來怎麼辦？」

他指出，在民進黨執政下，兩岸本來就沒有互信，即將上任的賴清德又標榜自己是「務實的台獨工作者」。而在這次金廈漁船事件後，海委會主委管碧玲每次一出來講話，兩岸之間的「仇恨值」就飆高，這不是政府處理危機的辦法。

趙春山說，「官員講話很重要，若本來就有偏見、本來就反中，講出來的一定不好，火上澆油！」對台灣來說，結果就是「灰色地帶」沒有了。他強調，兩岸若沒有善意的表現，絕對會兵戎相見，他對未來兩岸關係發展真的很不樂觀。