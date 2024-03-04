捲火箭軍案 陸政協撤4軍工委員資格

全國政協十四屆常委會第五次會議二日在北京閉幕，會議追認關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第十四屆全國委員會委員資格的決定；免去張曉明第十四屆全國政協副秘書長職務。其中前四人皆出身中國航太工業系統，被認為因捲入火箭軍腐敗案而遭處置，而張曉明曾任國務院港澳辦主任，目前去向未明，但因官方仍以「同志」稱呼他，香港政界人士認為或另有安排。

吳燕生、劉石泉、王長青和王小軍等四人皆具有軍工企業龍頭的高層主管背景。其中，吳燕生曾任中國航太科技集團有限公司董事長、黨組書記；劉石泉曾任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記；王長青曾任中國航太科工集團有限公司副總經理、黨組成員；王小軍也曾任中國航太科技集團有限公司第一研究院長、黨委副書記。

會議也通過免去張曉明第十四屆全國政協副秘書長職務，但新華社報導張曉明的人事異動，仍稱其為「同志」，香港01昨天報導，香港政界對此都統一回應，「未知詳情，可能另有工作安排，不宜評論」。

二○一七年九月，張曉明接替王光亞出任國務院港澳辦主任。二○二○年二月，中共中央將中央港澳工作協調小組提升為領導小組，張曉明改任分管日常工作的副主任，仍屬正部長級。

二○二二年六月張曉明再轉任全國政協副秘書長。當時港媒報導，張曉明自二○二○年以來職務變動，雖保留了正部級，但職位重要性減低，可能與他擔任中聯辦及港澳辦主任期間，香港經歷二○一四年「雨傘」運動及二○一九年「反送中」運動有關。