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觀察站／政協記者會聚焦經濟 未提美中台
昨天的政協記者會拉開今年大陸兩會序幕，中午十二時一過，就有媒體記者在人民大會堂東側外排隊，準備進場參加下午三時的記者會。外媒形容，昨天是時隔四年首次恢復免隔離實體採訪，參會媒體人數不再受限，兩會記者會重現人山人海景象。
記者會開始前，外界便關注首度登場的新任發言人劉結一。現年六十六歲的劉結一長期在外交系統工作，曾任中共中聯部副部長、大陸常駐聯合國代表，二○一八年三月轉任國台辦主任（正部長級），前年底交棒給宋濤後，出任大陸全國政協外事委員會副主任，這次是接替郭衛民擔任政協會議發言人。
劉結一作為外交老將，新職首秀四平八穩，依舊擁有外交體系下培訓出的良好口才，整場記者會可謂準備充分，應答如流。
在全場十個提問與回答中，主要還是聚焦經濟，多次強調大陸經濟「前景光明」，外界注意到，「經濟」一詞共提到六十四次、「發展」則高達八十七次、「企業」有廿五次。此外「協商」提到八十四次、「議政」廿九次，可見關注經濟和發展，在這次政協會議的角色更重要。
相較於去年「疫情」為熱點關鍵字，當時關切如何走向疫後復甦，今年則未再提到「疫情」。而令外界略感意外的是，今年記者會也未就國際關係、美中關係、台灣議題、民族宗教議題等提出特別表述。在港澳問題上觸及的也是與「發展」有關的大灣區議題，未談到一國兩制或基本法廿三條立法等敏感內容。
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