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陸政協發言人劉結一表態：清理拖欠企業帳款

聯合報／ 特派記者黃雅慧廖士鋒／北京報導
大陸全國政協記者會，發言人劉結一（中）向媒體介紹大會有關情況並回答記者提問。（新華社）
大陸全國政協記者會，發言人劉結一（中）向媒體介紹大會有關情況並回答記者提問。（新華社）

大陸全國兩會登場，各界關注北京如何提振經濟，政協發言人劉結一昨天表示，政協針對經濟發展有三方面工作：一是每季舉辦宏觀經濟形勢分析座談會；二是針對社會關注議題比如金融高品質發展、促進房市平穩等召開協商座談；三是針對突出議題進行研究，比如促進民企高品質發展、優化外商投資環境等。

在提振消費上，全國人大代表董明珠近日建議，將個人所得稅起徵點從人民幣五千元提高至一萬元（約台幣四點四萬元），以促進民眾消費。

近日貴州女企業家向地方政府追討工程款卻因「尋釁滋事」被逮捕，起因是當地政府換屆後，之前欠企業上億帳款卻只願給一千兩百萬元，消息曝光後，地方政府拖欠企業帳款問題再度浮上檯面。劉結一昨天表態「清理拖欠企業帳款」，或讓民企「有感」。

劉結一並稱，政協委員在深入研究民企遇到的困難，包括中小企業融資及民營企業獲取科技創新資源等問題，也提出民營經濟平等保護機制。

大學生就業難問題上，劉結一稱，政協委員提出建立高等院校和行業發展連動機制，解決大學生就業結構性矛盾等提案，被相關部門採納。

至於消費情況，劉結一稱近期很多政協委員都有共同感受，就是春節假期出遊熱、消費旺，民眾提升生活品質的消費需求蘊含巨大潛力，是拉動經濟發展的強勁動力。

劉結一 大學生

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