陸政協常委：預期賴清德不碰一中底線

大陸全國政協會議今天開幕，北京進入「兩會時間」。全國政協常委、北大國關教授賈慶國指出，副總統賴清德上台後對台海局勢影響是有限度的，因為兩岸實力對比已發生根本變化，大陸有足夠實力遏制台獨，他預期未來兩岸關係很有可能延續「不獨、不武」。

大陸全國政協昨天舉行記者會，聚焦經濟問題，沒有涉及兩岸關係，政協發言人、國台辦前主任劉結一也沒有點到台媒提問。唯一與台灣有關的回應，只有在提及政協今年工作時，劉結一表示將會就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題展開座談協商，提出建議。

大陸各民主黨派則計畫提出多項涉台提案，例如台盟將提出「促進兩岸關係和平發展」提案，呼籲台灣民眾反獨促統，推進融合發展和心靈契合。民革今年擬提交四十件提案，包括加強兩岸產業鏈供應鏈合作，促進兩岸融合發展、優化常住大陸台胞參加企業社保等。

台海情勢近期因金門陸船翻覆事件升溫，加上五月廿日後民進黨將繼續執政，兩岸前景受關注。賈慶國在政協會議開幕前夕接受香港中評社訪問稱，台灣問題確實是中美關係的重中之重，也是中國核心利益的核心。他引述大陸國家主席習近平談話，在台灣問題上大陸不會讓步，在反台獨、推動統一問題上，大陸須堅決推進。

賈慶國認為賴清德上台確實給兩岸關係帶來一定變數，但是對台海局勢的影響也是有限度的；兩岸實力對比已發生根本變化，大陸有足夠實力來遏制台獨，而台獨就意味著戰爭和毀滅。

被問及賴清德上任後是否會做出較破格舉動，賈慶國認為可能性不大，若真如此，台灣內部會反彈，美國並不支持，大陸也會制止，「除非他（賴清德）發瘋了，否則不會去觸碰一個中國的底線」。

至於美中台關係，賈慶國稱，美國也會反對台獨，這不是因為美國不想支持台獨，而是因為支持台獨不符合美國利益，會把美國拉入一場和中國的戰爭中，這不是美國想要的。當然在目前和可預見的將來，美國也不希望看到中國統一。因此他認為今年兩岸關係很可能會延續過去幾年狀況，就是「不獨、不武」。

提到大陸促統，他認為「統一」更多是指政治上的統一，而不是領土和主權意義上的統一，因為台灣從未自中國獨立，既然政治上的統一是「國內之事」，就需要更大耐心，更需要通過和平方式解決；未來大陸還會在這方面努力，包括推動兩岸民間交流，加強經貿關係，同時做國際社會工作。