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政協常委分析：兩岸可能延續不獨不武

經濟日報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京3日電

全國政協常委、北大國關教授賈慶國指出，副總統賴清德上台後對台海局勢影響是有限度的，因為兩岸實力對比已發生根本變化，大陸有足夠實力遏制台獨，他預期未來兩岸關係很有可能延續「不獨、不武」。

大陸全國政協3日舉行記者會，聚焦經濟問題，沒有涉及兩岸關係，政協發言人、國台辦前主任劉結一也沒有點到台媒提問。唯一與台灣有關的回應，只有在提及政協今年工作時，劉結一表示將會就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題展開座談協商，提出建議。

大陸各民主黨派則計畫提出多項涉台提案，例如台盟將提出「促進兩岸關係和平發展」提案，呼籲台灣民眾「反獨促統」，推進融合發展和心靈契合。民革今年擬提交40件提案，包括加強兩岸產業鏈供應鏈合作，促進兩岸融合發展、優化常住大陸台胞參加企業社保等。

兩岸關係 台獨 國台辦

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