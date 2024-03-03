南海為燃爆點？ 陸駐菲使館：誰在攪動局勢不言自明

中菲南海衝突再升溫。由於日前菲律賓駐美國大使羅慕德斯稱，現在南海才是亞洲真正的「燃爆點」。菲律賓在南海面臨中國的侵略，需要與美、澳等國家結盟，共同抵制和遏阻。對此，中國駐菲大使館譴責，有關人士涉華言論罔顧基本事實，肆意炒作南海問題，對大陸進行憑空臆測、惡意抹黑。誰在不停攪動南海局勢、到處拉幫結夥搞陣營對抗，答案不言自明。

據中國駐菲律賓大使館微信公眾號3日消息，有媒體就羅慕德斯南海「燃爆點」一說，指中方通過減少進口對菲進行「經濟脅迫」，因此菲正在加倍努力尋找其他替代市場。而美方則就此承諾在菲投資1.7兆披索，用以反制大陸任何對菲的「經濟脅迫」。

中國駐菲律賓大使館發言人指出，中方是聯合國安理會常任理事國，是維護區域和世界和平穩定的中堅力量。大陸始終致力於透過對話協商與相關當事國妥善處理南海爭議，同時堅定維護自身領土主權和海洋權益。

發言人表示，中國大陸是菲律賓第一大貿易夥伴和主要投資來源國之一，中菲經貿合作為雙方帶來了巨大利益，受到兩國人民廣泛歡迎。有關人士涉華言論罔顧基本事實，肆意炒作南海問題，對大陸進行憑空臆測、惡意抹黑，中方對此予以譴責。

「誰在不停攪動南海局勢？誰在不斷散播『中國威脅論』？誰在到處拉幫結夥搞陣營對抗？『經濟脅迫』是誰發明的？肇始何處？誰慣用這個手段？答案不言自明。」

發言人稱，和平和發展是時代潮流和地區國家共同願望。他強調，亞洲國家和人民有智慧有能力解決好自己的問題。「引狼入室」、搞「小圈」不僅無助於解決南海分歧，相反只會使區域局勢複雜化，破壞區域和平穩定，並反噬自身安全。

該發言人提到，至於有關投資承諾，有關方面一向善於「畫大餅」，口惠而實不至，人們對此可以拭目以待。中方奉勸有關人士停止散佈「中國威脅論」，不要散播「受迫害妄想症」，不要充當他國代言人，而是多做有利於本國人民利益和中菲友好的事情。

據南華早報報導，羅慕德斯近日指出，南海才是亞洲真正的衝突「燃爆點」，而不是台灣。近幾個月以來，菲律實和大陸之間的緊張局勢比大陸武力收復台灣的可能性更令人擔憂。他認為，台海問題的風險是可預測的。

羅慕德斯稱，「我們現在面臨的侵略是非常真實的」，所有在南海發生的小衝突，都可能引發一場重大衝突。「（菲律賓）政府仍然『謹慎』，因為這正是馬尼拉希望避免的情況。」外交仍然是尋求解決問題，而不是捲入任何衝突的最佳選擇。