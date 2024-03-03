兩岸觀策／布林肯「餐桌菜單論」 民進黨最該心驚

上個月，美國國務卿布林肯一句話備受側目。場景是德國的慕尼黑安全會議，他說：「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就得上菜單去。」赤裸、粗暴的這番話，在看似溫文儒雅的布林肯嘴中吐出，大概讓很多人瞠目結舌。

沒人敢去譴責他，因為再不濟，美國就坐在餐桌上，誰若敢招惹老美，那就可能真上了菜單。但這話畢竟引發國際社會的高度關注，對於此話的解讀也此起彼落。被美國視為唯一競爭對手的中國，反應尤其值得關注。

《環球時報》就發了一篇「社評」嚴肅以對。評論說，此話就等於中文的「不為刀俎即為魚肉」，並諷道，其「所揭露的弱肉強食世界觀，透著森森的冷酷和寒意」。其意是，中國既不操此觀，也不認同。果然，外交部部長助理華春瑩隔天就拿出同時出席慕安會的王毅「雙贏論」進行對比，一邊是「餐桌菜單論」，一邊是「多輸不是理性的選擇，共贏才是人類的未來」的「雙贏論」，然後問，你要選擇哪個？

布林肯此言所以引發注目，是因過去美國從來都用十分瑰美的憧憬，將人們帶入一個烏托邦似的夢境。在那裡，人類彷彿可藉由民主、自由與人權的崇高價值，打造出沒有爭端、不再恃強凌弱，公義與憐憫成了唯一尺繩的人間樂園。現在，美國竟突然不唱此調，反而哼起叢林法則的殺戮旋律，全球一時適應不了，在所難免。

美國絕非一夕變臉，將近半年以來，美國每天提供武器資助以色列在加薩走廊狂轟濫炸，又在聯合國安理會上屢次一票否決停火決議，這一真實本質理應早已被看得十分清澈。

但在言語上作出一番赤裸告白，意義仍然不同凡響。它既涉及美國戰略與地緣思維的轉變，也源自美國國勢的衰落，兩者彼此交互作用。民主黨主政一貫奉行自由主義外交政策，但兩年前俄烏戰爭打響，拜登打造的民主抗俄聯盟鏖戰兩年後卻逐漸居於下風，遭致包括米爾斯海默在內的現實主義學者強烈批判；而所以如此，則又與美國債台高築、勢衰力微，息息相關。

川普這樣孤立主義色彩濃厚的總統所以能夠捲土重來，還儼然即將再度入主白宮，就反映了這一自由主義價值外交思維已經陷入失敗的事實。布林肯此說無論有意識或無意識，都是美國價值外交面臨崩解，不得不急速向現實主義轉身的一個風向標。「餐桌論」不再講究絲毫價值，只論利害，甚至還語帶威脅。他事實上是在警告恐已離心離德的盟邦，若敢琵琶別抱，就要將它送入火爐中煎炸。

已故政治學者山謬˙亨廷頓早就說過，「西方贏得世界不是因為其思想、價值觀或宗教上的優秀，而是因為它在採取組織暴力上的厲害」，只是「西方人常常忘記這個事實」。現在，布林肯不過是從自我吹噓太久的價值迷湯中甦醒過來罷了。

但看到這句話最該心驚的應該是民進黨。蔡英文最愛提跟美國「理念相近」，賴清德更以為有朝可以「走進白宮」，然而連斯文的布林肯都已扯下遮羞布，誰還管啥「理念」或價值？對於美國，必要時賣了台灣都沒有心理障礙。重點在於，亨廷頓沒活著看到美國組織暴力的衰朽，而民進黨老愛挑弄北京，更忘了在西太平洋，組織暴力「最厲害」的並不是美國！