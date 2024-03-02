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宋濤主持台辦會議　強調推進正風肅紀反腐

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤(左)，主持召開中共中央台辦的「2024年全面從嚴治黨（指中共）工作會議」。取自大陸國台辦網站
中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤(左)，主持召開中共中央台辦的「2024年全面從嚴治黨（指中共）工作會議」。取自大陸國台辦網站

據大陸國台辦網站昨（1日）晚發布訊息，宋濤2月27日以中共中央台辦主任身分，主持中共中央台辦「2024年全面從嚴治黨（指中共）工作會議」，強調要縱深推進正風肅紀反腐，為對台工作高質量發展提供堅強保障。從時間點來看，該會議是在宋濤赴上海與國民黨副主席夏立言會見之前，也處於大陸「全國兩會」召開前。

大陸國務院台辦、中共中央台辦是「一個機構兩塊牌子」。據大陸國務院網站發布，中共中央台辦2月27日召開2024年全面從嚴治黨工作會議，宋濤主持會議並講話，中共中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組組長劉軍川也到場指導並講話，其中，劉軍川曾任國台辦副主任。

宋濤說，要深刻領悟中共總書記習近平關於中共的自我革命的重要思想，推進政治監督具體化、精準化、常態化，堅持一體推進不敢腐化、不能腐化、不想腐，下大氣力剷除腐敗滋生的土壤和條件。深化落實中共中央八項規定精神，以釘釘子精神糾治「四風」，全面加強中共黨的紀律建設，推動中共黨員幹部養成紀律自覺，落實「對黨（中共）忠誠、業務專精、紀律嚴明」要求，認真抓好幹部隊伍建設。

宋濤表示，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，鞏固拓展主題教育成果，健全全面從嚴治黨體系，縱深推進正風肅紀反腐，為對台工作高質量發展提供堅強保障。

劉軍川說，要充分看到中共中央台辦2023年「兩個責任」貫通協同推進全面從嚴治黨的成效，清醒認識對台工作領域黨風廉政建設和反腐敗鬥爭形勢。 要持續發力、縱深推進2024年中央台辦全面從嚴治黨工作。

中共 國務院 國台辦 宋濤

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