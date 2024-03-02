美總領事談香港現況 港府、陸外交部駐港公署重砲回擊

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）日前表示，香港正在經歷「公民自由的滑坡」，並就基本法23條立法、國安法、釋放壹傳媒創辦人黎智英等作出回應。對此，港府1日晚間發布新聞公報反批相關言論「危言聳聽」，對此表達強烈不滿和譴責。大陸外交部駐港公署重批美方「虛偽雙標」，並敦促美方尊重中國主權，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

梅儒瑞上月29日罕見接受彭博專訪。就基本法23條立法，他說，「在『國安法』通過之後，香港最不需要的就是更多、涵蓋範圍非常廣泛的新罪行」；他並指香港日漸加強網路審查，凸顯美國互聯網公司在香港營運風險；他還直言釋放正遭關押的黎智英對改善香港形象的作用。

就黎智英案，港府表示，梅儒瑞對正在香港特區法院進行的刑事審訊妄加評論，更企圖將黎智英案與港府推廣香港的措施作對比，不但極其不恰當，亦是無視法治精神。

港府並稱，在「基本法」以及「香港人權法案」的保障下，所有面對刑事指控的人均有權接受司法機關的公平審訊。香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。

就國安法與23條立法，港府反批，美國最少有21部國安方面的法律，行政命令更不計其數，根本沒有資格就其他國家和地區就正當維護國家安全立法指手畫腳。港府並稱，國安法和基本法23條立法所防範和制止的危害國家安全行為和活動，與正當交流和商業活動有明顯區別。

大陸外交部駐港公署1日亦透過聲明表示，23條立法諮詢文件強調，會顧及香港公眾及在港生活、營商或投資的外國社區的關注，保持香港特區獨特優勢和地位，保障正常國際交流活動在港順利開展。該法將進一步發揮香港獨特地位和優勢，香港將實現更高品質的發展和更高水準的開放。

該署批評，梅儒瑞的發言「嚴重背離了領事官員基本的職業操守和行為準則，提供了美方干預香港事務、破壞香港繁榮穩定的又一鐵證」。美方對香港依法審理國安案件詆毀抹黑，「充分揭露其典型的虛偽雙標和強盜邏輯」。