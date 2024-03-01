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習近平：要透過能源科技促進「新質生產力」發展

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央總書記習近平29日主持政治局集體學習時強調，要把能源技術及其關聯產業培育成帶動國家產業升級的新成長點，促進「新質生產力」發展。（新華社）
中共中央總書記習近平29日主持政治局集體學習時強調，要把能源技術及其關聯產業培育成帶動國家產業升級的新成長點，促進「新質生產力」發展。（新華社）

新華社報導，中共中央政治局2月29日下午就新能源技術與能源安全進行第十二次集體學習，中共總書記習近平主持學習時強調，要聚焦能源關鍵領域與重大需求，加強關鍵核心技術聯合攻關，把能源技術及其關聯產業培育成帶動國家產業升級的新成長點，促進「新質生產力」發展。

據報導，習近平在會議中指出，能源發展仍面臨需求壓力大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱鉅等一系列挑戰，應對這些挑戰，出路就是大力發展新能源。

習近平表示，要統籌好新能源發展和國家能源安全，堅持規劃先行、加強頂層設計、搞好統籌兼顧，注意處理好新能源與傳統能源、全局與局部、政府與市場、能源開發和節約利用等關係。要以更大力度推動新能源高品質發展，為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障。

習近平強調，要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域與重大需求，合理選擇技術路線，發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科學研究成果轉化運用，把能源技術及其關聯產業培育成帶動我國產業升級的新成長點，促進新質生產力發展。

習近平指出，要適應能源轉型需要，進一步建設新能源基礎設施網絡，推動電網基礎設施智慧化改造和智慧微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。加速建構充電基礎設施網路體系，支撐新能源汽車快速發展。

習近平強調，要深化新能源科技創新國際合作。有秩序地推動新能源產業鏈合作，建構能源綠化低碳轉型共贏新模式。深入參與國際能源治理變革，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。

中共 網路 習近平

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