一國兩制新實踐？「橫琴粵澳深度合作區」零時起封關運作

據《珠海特區報》，2024年3月1日零時，「橫琴粵澳深度合作區」正式實施，分線管理封關運作。報導稱，這是新時代推展「一國兩制」偉大實踐的又一個重要歷史時刻。

今3月1日零時，澳門特區政府經濟財政司司長、橫琴粵澳深度合作區執行委員會主任李偉農在橫琴智慧口岸公共服務平台正式宣布：「橫琴粵澳深度合作區貨物『一線』放開、『二線』管住，人員進出高度便利分線管理封關運行正式實施！」

同一時刻，合作區六個「二線」通道道閘關閉，對應的海關監管作業場所隨即啟用，查驗場工作人員上崗，貨物物品和綜合管理等配套政策開始實施。

0時7分，澳門居民程曦步入橫琴口岸海關作業區，向海關人員出示相關證件，查驗隨身攜帶物品，成為橫琴封關運行後，首位攜帶相關動植物產品經「一線」入境的旅客。

「今天是封關首日，剛從澳門下課後趕回橫琴，買了一份便當，帶了朋友給的兩個橙子，特地過來感受一下，沒想到這麼順暢便利。」報導稱，絲滑通關的體驗讓程曦驚喜，她說，以前攜帶橘子便當等物品是無法過關的，封關後，可以帶更多自用物品過關了。

報導指出，建造橫琴粵澳深度合作區是中共總書記習近平親自規劃、親自部署、親自推動的重大決策。從2009年黨中央、國務院決定開發橫琴，到建造橫琴粵澳深度合作區，橫琴的每一步發展，都傾注了習近平總書記的深情關懷和殷切期望。

報導稱，2024年是檢驗合作區第一階段目標完成情形的「大考」之年，順利達成封關運作是其中重要的一「題」。隨著分線管理政策在橫琴正式落地，合作區發展翻開了嶄新一頁，琴澳一體發展邁入新階段。合作區分線管理封鎖運作是指，經「第一線」從澳門進入合作區的貨物可予以免稅或保稅，自用及合理數量的物品可予以免稅，經「二線」從合作區進入內地其他地區視同進口，依進口貨物有關規定辦理海關手續。

從今天橫琴封關運作後，將釋放出更多政策紅利，長遠惠及琴澳居民企業。對澳門居民而言，到橫琴工作、學習、定居生活更便利了。

拱北海關所屬橫琴海關旅檢一科副科長李明瓊介紹，封關運作後，允許符合資格的澳門居民攜帶熟肉、乳製品、熟蛋、蔬果等進入合作區，這項措施在全國尚屬首創，是為合作區與澳門居民「量身定制」創新政策。對科創企業和科學研究機構來說，研發成本將進一步降低。

珠海先進積體電路研究院院長龔斌則表示，封鎖運作後，澳大科技研究院、澳科大科技研究院等民辦非企業單位也能申請免稅進口各類科研設備，有利於提昇科研硬體水平，降低科研成本，吸引更多人才聚集橫琴。

李偉農表示，合作區封鎖運行，將進一步推動琴澳之間要素高效便捷流動。「分線管理封關運作沒有先例可以藉鏡。下一步，合作區將積極協同聯動監管部門，優化政策實施效果，把橫琴加快打造成為具有中國特色、彰顯'兩制'優勢的區域開發示範，不斷為澳門融入國家發展大局創造更好條件。”

另中國國際經濟交流中心區域與產業規劃部部長王福強受訪時表示，合作區封鎖運行，這是新時代「一國兩制」新實踐的有力探索。兩種制度相互學習借鑒，需要這樣一個「試驗田」，高水平對外開放也需要這樣一個「測試場」。加速琴澳一體化發展，推動「一國兩制」新示範，將為中國經濟發展帶來新的活力與活力。