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王毅本月訪澳 鋪路李強出訪

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸外交部長王毅。（法新社）
大陸外交部長王毅。（法新社）

香港南華早報昨引述消息人士報導，澳洲外長黃英賢已邀請中國大陸外長王毅於三月下旬訪澳洲，就貿易、安全等領域進行討論。王毅此訪若成行，將是自二○一七年時任大陸總理李克強訪澳以來最高級別的中國官員。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導分析，王毅此行是為了大陸國務總理李強訪澳鋪路，時間可能在今年年中。

澳洲總理艾班尼斯去年十一月訪問大陸並會見李強，這是七年來首度有澳洲總理訪陸，雙方確認重啟一年一度的中澳總理會晤。

根據南早報導，此次中澳外長會談將觸及雙邊貿易、AUKUS（澳英美三方安全夥伴）、一項新的科技協定，以及楊恒均的量刑問題。王毅將訪問澳洲兩天，分別在首都坎培拉、雪梨待上一日，隨後轉往紐西蘭，與紐西蘭外長皮特斯會談。

澳洲廣播公司則指出，黃英賢與王毅將舉行第七輪「澳中外交與戰略對話」。上一次對話在二○二二年底，當時黃英賢在北京會見了王毅，雙方於會後共同發表成果聯合聲明，同意保持高層交往，並啟動或重啟經貿、領事、氣候、防務等多領域的對話。

報導並指，兩國正計畫王毅前往澳洲進行高層會談，也是為了李強的國是訪問做準備。雖然官方尚未發布消息，但時間點可能在今年年中。

澳洲 王毅

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