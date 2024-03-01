聽新聞
test
0:00 / 0:00
王毅本月訪澳 鋪路李強出訪
香港南華早報昨引述消息人士報導，澳洲外長黃英賢已邀請中國大陸外長王毅於三月下旬訪澳洲，就貿易、安全等領域進行討論。王毅此訪若成行，將是自二○一七年時任大陸總理李克強訪澳以來最高級別的中國官員。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導分析，王毅此行是為了大陸國務總理李強訪澳鋪路，時間可能在今年年中。
澳洲總理艾班尼斯去年十一月訪問大陸並會見李強，這是七年來首度有澳洲總理訪陸，雙方確認重啟一年一度的中澳總理會晤。
根據南早報導，此次中澳外長會談將觸及雙邊貿易、AUKUS（澳英美三方安全夥伴）、一項新的科技協定，以及楊恒均的量刑問題。王毅將訪問澳洲兩天，分別在首都坎培拉、雪梨待上一日，隨後轉往紐西蘭，與紐西蘭外長皮特斯會談。
澳洲廣播公司則指出，黃英賢與王毅將舉行第七輪「澳中外交與戰略對話」。上一次對話在二○二二年底，當時黃英賢在北京會見了王毅，雙方於會後共同發表成果聯合聲明，同意保持高層交往，並啟動或重啟經貿、領事、氣候、防務等多領域的對話。
報導並指，兩國正計畫王毅前往澳洲進行高層會談，也是為了李強的國是訪問做準備。雖然官方尚未發布消息，但時間點可能在今年年中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言