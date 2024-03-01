港23條立法諮詢 稱「逾98%支持」

為期一月的香港基本法廿三條立法（國安條款）公眾諮詢結束，港府保安局說收到意見逾九成八表支持，但收到九十三份反對意見，其中逾十份來自境外反華組織及潛逃者。港府律政司說會盡快敲定「維護國家安全條例」草案，提交立法會審議。

香港基本法廿三條內容是要求香港就國安本地立法。在香港主權移交廿多年來，圍繞這一立法香港社會續有爭議。港府向立法會提交基本法廿三條立法公眾諮詢文件，於一月卅日展開公眾諮詢，二月廿九日結束。

港府保安局說，在諮詢期共籌辦近卅場諮詢會，約三千人次參與，收到超過一萬三千份意見，當中百分之九十八點六四表示支持及提出正面意見，反對的有九十三份，當中有超過十份是來自境外反華組織或潛逃外國的人。

港府保安局發言人稱，結果顯示立法建議獲大部分巿民支持。港府律政司長林定國說，會全速整合諮詢結果向立法會匯報，盡快敲定「維護國家安全條例」草案，提交立法會審議。

香港大律師公會二月廿八日才向港府提交就廿三條立法的書面意見書，同意港府應履行憲制責任，自行就廿三條立法，禁止普遍被認為對國家安全造成重大威脅的罪行。

大律師公會昨召開記者會說，有關立法的罪行中，特別是新增的概念及罪名定義要清晰，以免市民誤墮法網，條例亦應提供恰當的豁免或抗辯理由，例如在諮詢文件涉及「竊取國家秘密」罪中，公會建議可加入「公眾利益」作抗辯理由。

美：破壞一國兩制架構

【記者張文馨／華盛頓報導】香港特區政府就基本法第廿三條立法展開公眾諮詢，美國與英國廿八日同步發表聲明，美國國務院發言人米勒表示，相關立法不僅條文定義模糊，且據傳可觸及境外，將破壞中國對國際的承諾，並破壞一國兩制架構。