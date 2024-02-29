回應美日演習和對台海戰事因應作為 陸國防部：敦促日方停止在台灣問題製造事端

近日，美國海軍陸戰隊和日本陸上自衛隊在九州、沖繩展開奪占離島演習，日媒共同社還報導稱，日本政府研究制定應對台海危機的居民疏散計劃。大陸國防部發言人張曉剛29日回應表示，中方敦促日方深刻反省侵略歷史，停止在台灣問題上製造事端，實際以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

大陸國防部2月並未召開實體記者會，於29日下午在官方網站上，就近期各方關切議題和新聞發布內容發布圖文訊息。

對於美日演習和日方對台海戰事可能性的因應作為，張曉剛說，有關國家間的國防合作不應針對第三方，更不應拿中國說事，而刻意尋找藉口、渲染局勢緊張、製造對立對抗，是極不負責任的危險行為，更有悖於地區國家求和平謀發展的良好意願。

張曉剛又說，「台灣問題純屬中國內政，怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉」。

他說，歷史上，日本曾發動侵華戰爭，對台灣進行長達半世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。 我們敦促日方深刻反省侵略歷史，停止在台灣問題上製造事端，實際以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

另就中菲在南海尤其黃岩島（我稱民主礁；菲稱馬辛洛克灘）的主權聲索爭議，和近日菲美在南海聯合軍演，張曉剛說，近來，菲方拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合軍演」、「聯合巡邏」並公開炒作，嚴重違背《南海各方行為宣言》精神，危害地區和平與穩定，與地區國家致力於維護 南海和平穩定的努力背道而馳。

他說，中方將繼續在管轄海域進行維權執法行動，堅決維護國家主權和海洋權益，對於一切侵權挑釁行徑，中國軍隊始終嚴陣以待、堅決反制，堅定捍衛領土主權和海洋權益。

據大陸國防部發布，張曉剛也就外媒報導稱，中國海軍開始為通過紅海的中國貨輪護航，以及美空軍部長稱，中國威脅美國在空戰和太空情報等領域的優勢地位作出回應。他說，中國海軍艦艇編隊赴亞丁灣、索馬利亞海域實施常態化護航行動，與目前地區局勢無關。

他也說，美方以所謂他國威脅為藉口擴張自身軍力，中方對此堅決反對，認為美國是太空軍事化 、戰場化的最大推手和太空安全的最大威脅。