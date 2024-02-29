快訊

冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不喜兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回應美日演習和對台海戰事因應作為 陸國防部：敦促日方停止在台灣問題製造事端

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）
大陸國防部發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）

近日，美國海軍陸戰隊和日本陸上自衛隊在九州、沖繩展開奪占離島演習，日媒共同社還報導稱，日本政府研究制定應對台海危機的居民疏散計劃。大陸國防部發言人張曉剛29日回應表示，中方敦促日方深刻反省侵略歷史，停止在台灣問題上製造事端，實際以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

大陸國防部2月並未召開實體記者會，於29日下午在官方網站上，就近期各方關切議題和新聞發布內容發布圖文訊息。

對於美日演習和日方對台海戰事可能性的因應作為，張曉剛說，有關國家間的國防合作不應針對第三方，更不應拿中國說事，而刻意尋找藉口、渲染局勢緊張、製造對立對抗，是極不負責任的危險行為，更有悖於地區國家求和平謀發展的良好意願。

張曉剛又說，「台灣問題純屬中國內政，怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉」。

他說，歷史上，日本曾發動侵華戰爭，對台灣進行長達半世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。 我們敦促日方深刻反省侵略歷史，停止在台灣問題上製造事端，實際以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

另就中菲在南海尤其黃岩島（我稱民主礁；菲稱馬辛洛克灘）的主權聲索爭議，和近日菲美在南海聯合軍演，張曉剛說，近來，菲方拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合軍演」、「聯合巡邏」並公開炒作，嚴重違背《南海各方行為宣言》精神，危害地區和平與穩定，與地區國家致力於維護 南海和平穩定的努力背道而馳。

他說，中方將繼續在管轄海域進行維權執法行動，堅決維護國家主權和海洋權益，對於一切侵權挑釁行徑，中國軍隊始終嚴陣以待、堅決反制，堅定捍衛領土主權和海洋權益。

據大陸國防部發布，張曉剛也就外媒報導稱，中國海軍開始為通過紅海的中國貨輪護航，以及美空軍部長稱，中國威脅美國在空戰和太空情報等領域的優勢地位作出回應。他說，中國海軍艦艇編隊赴亞丁灣、索馬利亞海域實施常態化護航行動，與目前地區局勢無關。

他也說，美方以所謂他國威脅為藉口擴張自身軍力，中方對此堅決反對，認為美國是太空軍事化 、戰場化的最大推手和太空安全的最大威脅。

南海 台海 日本 演習 美國 自衛隊

延伸閱讀

陸國防部：根本不存在所謂的「海峽中線」

HTC VIVE 太空合作夥伴現身 MWC 雙方再攜手研發新應用

VR 頭顯裝置成功躍上太空 宏達電在 MWC 展現太空元宇宙

國防部公告 對美軍購戰機電戰技術支援服務決標

相關新聞

大陸與獅子山簽署聯合聲明 再提一中、反台獨

中國大陸積極在國際交往中，拉攏更多國家重申「一個中國原則」，甚至是反「台獨」。據大陸外交部28日深夜發布的大陸與獅子山共...

英國關切23條立法 陸使館：聯合聲明沒給英干預香港事務權利

英國28日「強烈敦促」香港政府「重新考慮」新的國家安全法計劃（香港基本法第23條立法），英國外務大臣卡麥隆指出，《中英聯...

會見江西省委書記 國民黨副主席夏立言：兩岸同根同源

國民黨副主席夏立言26日啟程訪陸，目前已陸續走訪廈門、廣州、東莞、深圳、南昌等地，和台商台胞座談。夏立言預計29日抵達上...

火箭軍涉貪高層再+1 飛彈研製副院長也「辭去」人大代表

中國全國人大常委會昨天公告，前外交部長秦剛等11人的全國人大代表資格被終止。港媒報導，除秦剛外，曾任中國航天科工集團第二...

時隔12年 北京將辦2027世界田徑錦標賽

當地時間28日，世界田徑總會在英國格拉斯哥召開第234次理事會會議，會上決定2027年世界田徑錦標賽將在北京舉行，世界田...

陸商務部副部長王受文見美商會 盼美國企業深耕大陸

美國商會會長克拉克近日率團訪問中國大陸，除了昨日會見大陸國務院總理李強，據今（29日）大陸商務部發布，大陸商務部國際貿易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。