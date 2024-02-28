李強會見美國商會訪團 強調歡迎美企繼續投資中國

美國商會會長近日率團訪問大陸，大陸總理李強28日會見美國商會一行人時表示，「歡迎美國企業繼續投資中國」，強調搞脫鉤斷鍊、小院高牆不符合雙方根本利益。

據央視新聞消息，李強28日在北京會見由美國商會會長兼首席執行官克拉克（Suzanne Clark）率領的訪問團。李強表示中美經濟高度互補，利益深度融合，加強經貿合作，對兩國是雙贏。搞脫鉤斷鍊、小院高牆不符合雙方根本利益。「中國正在全面推進中國式現代化，歡迎美國企業繼續投資中國，深耕中國市場，共同分享發展機遇」。

他呼籲美國商會和企業家們「繼續發揮橋梁作用，促進兩國更多溝通交流和相互理解」。

克拉克則表示美中關係極為重要，兩國脫鉤不是可行選項，美國商會願發揮橋梁作用，為深化美中經貿關係和互利合作作出努力，推動美中關係穩定發展。

此前於2月27日，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在北京會見美國商會代表團。美國媒體彭博分析指此舉是兩國關係改善的最新跡象，報導更引述消息指出，克拉克將參加3月1日中國美國商會舉辦年度答謝晚宴，到會嘉賓預計還有大陸國家副主席韓正。