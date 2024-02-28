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大陸外交部次長孫衛東：中俄應加強亞太協調

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部副部長孫衛東（左）與俄羅斯外長拉夫羅夫。（圖／取自大陸外交部）
大陸外交部副部長孫衛東（左）與俄羅斯外長拉夫羅夫。（圖／取自大陸外交部）

大陸外交部副部長孫衛東表示，中俄雙方要促進上合組織在百年變局中更好發揮「穩定錨」的作用，加強在亞太地區事務中的溝通協調，共同維護區域安全、穩定和發展。

根據大陸外交部官網28日發布的新聞稿，孫衛東26日至27日應邀在莫斯科同俄羅斯副外交部長魯登科舉行中俄關係及上海合作組織、中俄亞太地區事務磋商。其間，孫衛東與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行了會面。

孫衛東表示，在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定深入發展，兩國關係處於歷史最佳時期。

雙方要以慶祝中俄建交75周年為新起點，密切高層交往，持續強化政治與戰略互信，提升全面戰略協作，深化各領域務實合作。

中方支持俄方進行金磚輪值主席國工作，願持續加強雙方在國際多邊平台的戰略協作。

路透報導，俄羅斯應巴西請求接任2024年金磚國家主席國，並計畫於10月在喀山舉行金磚國家領導人會晤。

俄方歡迎孫衛東赴俄磋商，表示願以慶祝兩國建交75周年暨舉辦俄中文化年為契機，同中方一道努力，全面落實兩國元首達成的重要共識，深化雙多邊戰略協作，推動上合組織、金磚國家等機制持續健康穩定發展，共同維護亞太地區的安全與發展。

雙方也就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等共同關心的國際和區域問題交換了意見。

俄羅斯 外交部 科舉

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