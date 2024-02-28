民進黨中國部主任指台獨黨綱是歷史文件 國台辦回應了

民進黨籍的賴清德副總統在年初當選下一任總統後，已經冰封近乎八年的兩岸如何能夠溝通，一直是各界關注的焦點之一，日前民進黨中國事務部主任在一場有大陸學者出席的研討會上指出台獨黨綱是「歷史文件」，對次大陸國台辦表示，民進黨只要改變台獨立場，「我們與之交往、對話的大門是敞開的」。

有媒體揭露2月25日由環球兩岸關係研究會、全球華人政治學家論壇主辦，中流文教基金會、上海東亞所贊助的「兩岸熱點系列講座」上，民進黨中國事務部吳峻鋕表示台獨黨綱「已是歷史文件」，不必再另宣布台獨，點評他的報告的學者則是廈門大學台灣研究中心研究員朱磊。

對於吳峻鋕的上述說法，2月28日本報記者向大陸國台辦發言人朱鳳蓮提問，大陸認為這對兩岸關係可能產生什麼影響，朱鳳蓮表示，「台灣任何政黨，只要承認一個中國原則，同我們交往都不存在障礙」。

她強調，民進黨只要改變「台獨」立場，「我們與之交往、對話的大門是敞開的。但如果堅持『台獨』立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，則交往、對話都無從談起」。

此外，就金門翻船案，朱鳳蓮也再次強調，「兩岸對話協商是我們的一貫主張。兩岸對話溝通機制停擺的原因眾所周知，解決的辦法清楚明瞭」。只要民進黨當局承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判的大門隨時可以打開。大陸將繼續致力於維護兩岸同胞權益、增進兩岸同胞福祉。

民進黨在1991年12月第五屆第一次全國黨員代表大會修正基本綱領，增列「建立主權獨立自主的台灣共和國」 ，也被稱為「台獨黨綱」。民進黨內曾討論過「凍獨」，但是迄今並未處理。

民進黨發言人吳崢先前已於26日表示，「民進黨的重要文件皆有公開資訊，也有清楚的歷史脈絡，有關台灣主權應由台灣人民共同決定，是台灣人的共識」。

但他指出，「民進黨對於兩岸互動的態度，就是保持善意，願意與中國進行更多的溝通與對話」，也強調賴清德已多次公開表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有另行宣布台獨的必要，呼籲國民黨及朱立倫，「早日放棄一中框架的九二共識」。