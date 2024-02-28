2024兩會前瞻／美中關係仍脆弱 王毅續兼外長

大陸每年全國兩會外長記者會都是重頭戲，舉凡記者會時長、答題數、用詞軟硬等，都會被各界檢視對照，也是判斷北京外交走向的重要依循。此外也須關注兩會期間是否新增或修訂涉外法律，強化反外國制裁或反外力干涉等相關法制，以因應北京如今面臨更嚴峻複雜的外部環境。

從中共外交人事看，去年大陸外長秦剛與防長李尚福雙雙失蹤並被拔官，中央外辦主任王毅回鍋兼任外長、謝鋒接任駐美大使，防長則於今年初由非中央軍委委員的海軍前司令員董軍出任；中共中聯部長劉建超逐步承擔更重要的外事活動，涉外團隊陸續補齊，但昨天人大常委會未發布新外長，仍由老將王毅擔綱。

北京外交工作最重要的無疑仍是對美關係。去年十一月舊金山拜習會後，雙方迄今已啟動國防部工作會晤、金融工作組、禁毒工作組、農業聯委會等機制，以求落實舊金山願景，王毅與美方高層也已在曼谷、慕尼黑完成戰略對話與會談。

兩強對抗格局並未改變

不過美中雙方仍有扞格，高度競爭甚至對抗的格局也沒有改變，尤其台灣大選後，諾魯轉投北京，中共當局動員建交國重申一中原則與聯大二七五八號決議，美國在台協會主席羅森柏格則強調，二七五八號決議沒有決定台灣地位，也沒有排除任何國家與台灣建立外交關係。美國國務院更發聲明「鼓勵所有國家擴大與台灣的往來」。

此外雙方在情報和間諜布局、經濟制裁與半導體議題上的緊張對立關係仍持續，美軍繼續抵近南海偵查，同時美國對大陸留學生的盤查與遣返也讓北京方面大為光火。

台大政治系教授張登及認為，王毅與蘇利文能夠談這麼久，表示很多議題細節都談到了，且美方會後仍呼籲元首通話，表示雙邊關係還算穩定。但他提醒，現在是因為雙方有實務上的需求，但結構性的緊張仍使雙方關係相當脆弱，容易被突發事件破壞；若美國大選前能維持目前的頻繁接觸，避免在南海等地發生意外，就已很不容易。

美中爭台灣地位解釋權

針對聯大二七五八號決議近期在中共外交場上頻繁出現，張登及分析，大陸現在強調一個中國原則在國際社會的普遍化，其法理基礎就是該項決議，但美國認為該決議沒有處理台灣地位，「往前推是金山和會，金山和會的處理就是『不處理』」，美方的潛台詞實是「台灣地位未定論」，但若明講，美中關係會陷入重大危機。

政大東亞所特聘教授王信賢則指出，中共在處理法理問題有兩部分，除了其內部涉台法律，還有對國際法的詮釋。他認為，中共最近這些年非常在乎國際法的涉台內容，重視對過去歷史文件的詮釋，如開羅會議、二七五八號決議等等，同時對現在國際法只要可能有涉台的，大陸就會花非常大力氣去研究，而且提出自己詮釋方法。

總體來看，今年大陸兩會後的外交動向，美中關係與涉台議題仍是重心；此外北京也將強化對歐盟關係並繼續擴大在第三世界國家影響力，積極推動所謂的多邊主義和世界多極化，對抗貿易保護主義，防止經濟脫鉤或去風險化升級。大國關係方面，北京將持續加強與俄羅斯的戰略和經貿關係，以此抗衡西方和美國力量。（系列三）