聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融時報：陸研究船加大入侵台灣海域

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

英國金融時報報導，中國海洋研究船大幅增加對台灣廿四浬鄰接區侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。

金融時報分析衛星公司Spire Global追蹤數據指出，去年九月至今中國研究船對台海域侵犯多達九次，相比前三年每年僅二次有了顯著增加；最近一次包括無人研究船「珠海雲號」在去年十一月史無前例沿台灣東部海域航行。

珠海雲號擁有人工智慧控制的自主導航系統，可搭載五十架無人機和自主水下載具，和中國解放軍有明確關聯。美國海軍戰爭學院中國海事研究所所長沙爾曼認為，這代表中國又多了一種針對台灣全域施壓的手段。

沙爾曼直言，中國研究船到哪裡，中國潛艇就會到哪裡。他說，如果珠海雲號將來在靠近台灣附近海域完全自主航行，恐怕會引發台海局勢升級，「我可以預見中國利用研究船，用無人機群滲透鄰接區來試探台灣反應，這將會大大增加衝突發生的風險。」

另外一艘中國研究船「大洋號」也在今年二月十五日至十七日出現在台灣東部附近海域。

研究船可量測水溫、鹽度和洋流及繪製海底地圖，種種數據既可用於廣泛的科學研究，更能用於海戰。中國已經利用研究船在靠近日本、美國太平洋領土關島和印度洋等區域進行廣泛勘測，這些地區對美中可能海戰相當關鍵。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」分析員傅奈爾談到，有些中國研究船會關閉或偽裝收發器訊號，「中國企圖混淆科學、商業和軍事航行來製造模糊空間。」

兩岸關係 金廈海域

延伸閱讀

通膨超越預期 美國降息仍有變數

去年9月至今9次！FT：中國科考船增加對台海域侵犯 加強蒐集海戰資訊

已玩完？大摩前亞洲區主席羅奇再論香港：輝煌時代現在可能已經結束

現場熊熊大火！俄烏戰爭滿2周年 烏克蘭無人機夜襲俄羅斯鋼鐵廠

相關新聞

破身亡傳言？ 秦剛「辭」人大代表

大陸全國兩會召開前夕，十四屆人大常委會第八次會議昨在北京閉幕，會議通過「保守國家秘密法」修訂案；人事方面，原先外界預期會...

美駐北京大使：美不願中方主導世界

美中關係受矚，美國駐北京大使伯恩斯日前在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）播出的專訪中稱，美中關係是世上最重要、最具競爭性和...

將可搭載AI 港加裝2千組監視器

香港警方將在全香港安裝二千組閉路電視（監視系統），下月開始在旺角先試。香港立法會議員關注會否加入人工智慧如人臉識別，港府...

金融時報：陸研究船加大入侵台灣海域

英國金融時報報導，中國海洋研究船大幅增加對台灣廿四浬鄰接區侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐...

2024兩會前瞻／美中關係仍脆弱 王毅續兼外長

大陸每年全國兩會外長記者會都是重頭戲，舉凡記者會時長、答題數、用詞軟硬等，都會被各界檢視對照，也是判斷北京外交走向的重要...

香港民運人士罕見公開抗議基本法23條

據法新社報道，香港社會民主連線的成員余煒彬周二（2月27日）和另外兩名民運人士在香港政府總部門外舉行抗議活動，抗議政府計劃制定新的國安法律。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。