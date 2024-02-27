香港民運人士罕見公開抗議基本法23條

據法新社報道，香港社會民主連線的成員余煒彬周二（2月27日）和另外兩名民運人士在香港政府總部門外舉行抗議活動，抗議政府計劃制定新的國安法律。

據報道，自2019年北京鎮壓大規模、部分演變為暴力的民主抗議活動，並實施全面的國安法以來，公眾示威活動在作為國際金融中心的香港幾乎完全消失了。周二，香港社會民主連線的成員在港府門前舉行的抗議活動十分罕見。

香港政府官員表示，需要制定執行進一步的本土安全法堵塞「漏洞」。律政司司長林定國日前表示，在28日結束的為期一個月的公眾咨詢中，他沒有聽到任何反對意見。

社會民主連線是香港目前僅存的少數反對派團體之一，其成員因表達不同政見而多次面臨起訴。余煒彬在接受法新社采訪時表示，很多香港人（對新國安法，即基本法第23條）感到擔憂。他說：「我不明白為什麼律政司司長說他沒有聽到任何反對意見或擔憂。」

另外一位參加抗議活動的民運人士陳寶瑩說：「國家安全對人民很重要，但必須建立在民主、自由和法治的基礎上。」

陳寶瑩還表示，港府就《基本法》23條立法進行為期一個月的公眾咨詢，但主要局限於親北京的聲音。

去年1月，香港特首李家超在接受香港《商報》采訪時表示，他已要求香港保安局草擬基本法23條立法的第二稿。在采訪中他表示，條例草案在較早期有一個方案，但經歷「黑暴」外國勢力不斷嘗試插手、干預香港事務後，他認為得要穩妥防範，要真真正正想到最極端的情況，所以要求保安局草擬第二稿。第二稿中尤其針對間諜活動、偽裝組織，以及新媒體、新科技等手段，希望在2023年、最遲2024年完成整個立法工作。

2019年，香港泛民派發動反對港府修訂《逃犯條例》的示威游行。抗議活動不斷持續，沖突也一再升級，規模越來越大。

2020年5月，中國全國兩會期間通過了香港國安法的修訂，同時督促香港盡快就23條完成立法。由於中共中央繞過香港立法會立法，草案在香港各界和國際社會引起巨大爭議。

香港特首李家超去年1月在接受香港《商報》采訪時表示，香港國安法有三個目標，包括防範、制止和懲治，現在的手段仍主要在於制止和懲治，但他更重視的是防範。他強調，在防範方面，管理非常緊要，有好的防範措施，對想危害香港的外國勢力，能起阻嚇作用。他表示，要用「防火牆」堵住（外國代理人的）「偽裝組織」。他說，有很多外國代理人的組織在香港用其他名稱偽裝，包括用某個機構，所謂研討會，但其實就是偽裝組織，部分在被控告後自行關閉，他期望建立有更好的防火牆，阻止這些組織來香港。

香港前律政司長梁愛詩日前也表示，《基本法》23條不存在立法後「備而不用」或「立法嚴、執法鬆」的情況。她表示23條不是「只放在這裡嚇人」，強調有法律就要執行 。梁愛詩曾在2003年以律政司司長身份推動23條立法。她強調，說法律不能停留在03年的世界，要與時俱進。

據香港媒體報道，目前正在香港考察的中國大陸國務院港澳辦主任夏寶龍與香港12名政界人士舉行早餐會。這12名政界人士包括兩名全國人大前常委範徐麗泰和譚耀宗、兩名基本法委員會前副主任梁愛詩和譚惠珠、政協常委陳馮富珍、全國港澳研究會顧問劉兆佳、港協暨奧委會會長霍震霆以及民主思路召集人、行政會議成員湯家驊等。湯家驊接受《香港01》采訪時表示，夏寶龍在早餐會上討論了基本法23條立法和香港經濟情況。

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