俄財長：正和中國討論人民幣貸款的可能性

據俄羅斯衛星通訊社報導，莫斯科當地時間26日，俄羅斯財政部長西盧安諾夫受訪時表示，俄羅斯財政部正在與中國財政部商討人民幣借款的可行性，2023年底兩國財政部對話期間就曾涉及這一話題，但尚未做出決定。

西盧安諾夫說，「（俄國）現在的預算法規定在國內市場借款，有權引入人民幣借款。與中國夥伴的談判已經進行了很長時間，尚未做出決定。2023年底曾在兩國財政部對話期間提及了這個問題。」

北京若真的提供俄羅斯人民幣貸款，美國與西方國家將如何回應值得關注。

根據大陸海關數據顯示，2023年中俄貿易額達到創紀錄的2,401.1億美元，年比增長26.3%。

去年12月俄羅斯總理米舒斯京訪問大陸時還曾提到，2023年中俄貿易結算已完全擺脫第三國貨幣。另，截至2023年底，人民幣占俄羅斯人外幣儲蓄的25%，僅次於美元成為俄羅斯第二大受歡迎的外幣。

西盧安諾夫26日受訪時還表示，作為2024年金磚國家組織的輪值主席，俄羅斯計劃在今年的會議上提案討論完善金磚國家的結算支付系統「BRICS Bridge」。他並稱，俄羅斯已經準備好與中國、歐亞經濟聯盟和波斯灣國家進行數位貨幣測試。

針對歐盟和七國集團 (G7) 自2022年以來凍結了俄羅斯央行約3,000億歐元資產，並可能對相關資產進行處理，西盧安諾夫在採訪中再次強調了俄羅斯的立場，即任何針對俄羅斯海外資產的行動，都將在莫斯科得到相應的回應。

「我們將對西方的決定作出回應，我們手裡的（西方資產）不亞於他們（所凍結的資產）」，他說。

大陸《觀察者網》指出，俄羅斯現在正遭受人類有史以來最多數量的制裁。自2022年2月俄羅斯發起對烏克蘭的特別軍事行動以來，西方先後採取多輪制裁試圖從經濟上擊垮俄羅斯。

然而，美西方的金融和貿易限制並未導致俄國經濟崩潰。《觀察者網》表示，今年俄羅斯的經濟增長速度預計還將超越美國、德國、法國和英國。

但對於俄羅斯何以能挺過制裁，美國和西方已開始將矛頭指向是因為北京的背後支持。美國之音日前報導，隨著烏克蘭戰爭進入到第三年，中國對俄羅斯的戰爭支持令美國和歐洲越來越擔心。

美國之音指出，雖然中國還未向俄羅斯提供致命武器，但美歐相信，正是俄羅斯與中國這個世界第二大經濟體的貿易為俄羅斯經濟輸血，才使得俄羅斯的戰爭機器可以運轉。

另，中國向俄羅斯出口的大量「非致命」產品也產生了「致命後果」。中國的重型卡車、無人機和其他軍民兩用產品，都直接加強了俄羅斯的國防工業能力。

美國駐中國大使伯恩斯近日在一場紀念烏克蘭戰爭兩周年的駐華使館聯合活動中就表達，美國對中國持續支持俄羅斯「感到失望」，稱中國的做法「非常令人不安」。

大陸外交部發言人毛寧26日在例行記者會回答相關問題時則強調，「中俄開展正常經貿合作不針對第三方，也不受第三方干擾。」