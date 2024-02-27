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人大常委會審任免案 料今公布
大陸全國兩會即將於三月四日起登場，為了預做準備，大陸全國人大常委會廿六至廿七日召開會議，除了聽取「保守國家秘密法」修訂草案審議報告外，還涉及諸多即將進行的人大會議議程，以及處理「有關任免案」。
這次人大常委會會議於今天閉幕後，依照過去會議慣例，會後公報預料會公布有關人事任免案。
大陸全國兩會登場前夕，為期兩天的大陸十四屆全國人大常委會第八次會議已先在北京登場，昨日第一次全體會議聽取關於「保守國家秘密法」修訂草案審議結果的報告，並審議全國人大常委會工作報告稿、十四屆全國人大二次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等議案。
關於「保守國家秘密法」修訂草案，央視新聞指出，二審稿完善確定保密事項範圍的原則，進一步規範定密許可權，細化涉密人員合法權益保障，完善涉密人員離崗離職管理措施等。
此外，這次人大常委會還聽取代表資格審查委員會主任委員楊曉超所作的，關於個別代表的代表資格的報告，並審議了「有關任免案」。
去年十二月底，大陸十四屆人大常委會召開第七次會議，當時確定了今年人大的開會日期，並通過幾位重要部長的任命，包含新任國防部長董軍、民政部長陸治原、文旅部長孫業禮等。這次人大常委會會議是否會通過任命新的重量級部長，受到關注。
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