美中關係制約 兩岸持續冷對抗

大陸全國人大、政協會議召開前夕，兩岸發生陸船越界翻覆事件，雙方談判陷入僵局，大陸海警加強巡查金廈海域甚至強行登檢我方船舶，試圖抹去金門「禁限制水域」；而日前中共召開今年對台工作會議，對台表述也趨強硬，台海情勢升高，短時間內降溫不易，不過在美中關係趨緩大背景下，兩岸「冷對抗」難免，雙方若能理性克制，應不至於爆發嚴重衝突。

商務部記者會 關注兩岸經貿

兩岸關係並非大陸兩會核心議程，會議仍將聚焦於大陸內政和經濟問題，不過鑒於對台政策直屬中共最高領導人，加上台灣大選剛落幕，民進黨五二○後繼續執政，在民、共仍無互信和政治基礎下，兩岸關係前景不容樂觀，陸方是否會透過兩會議程強化涉台法律，或祭出更多單方面作為施壓，值得關注。

大陸兩會議程涉兩岸關係主要有三部分，首先是人大開幕當天，國務院總理李強發表任內首份政府工作報告，將回顧過去並提及當年度各項工作重點，其中也包括對台政策。其次是中共領導人在會期中參與團組討論，就關切議題表態，在涉台方面，尤須留意中共總書記習近平和政協主席王滬寧下團組發言。

此外還有各部委記者會和人大閉幕後緊接召開總理記者會。台灣選前，大陸商務部已對台發起貿易壁壘調查，甚至取消部分ＥＣＦＡ關稅減讓，這次兩會商務部記者會預料也會針對兩岸貿易表態。至於總理記者會，每年固定會有兩岸關係提問，不過以李強的總理角色，應是重申立場。

大陸兩會召開前，兩岸已陷入一系列對抗，包括諾魯與我斷交、大陸取消M503航路偏置，我方繼而喊停團客赴陸，之後金廈海域又爆發陸艇翻覆事件延燒至今，台海情勢緊繃。

然而影響當前兩岸關係的關鍵因素仍在於美中關係。去年十一月舊金山「拜習會」後，美中關係獲得一定管控，雙方各領域密集溝通，總體上美中關係趨於緩和。對北京而言，兩岸沒有對話基礎，要推動反獨促統，著力點就是透過美國。因此習近平在拜習會上明確要求美國停止武裝台灣，支持中國和平統一，甚至強調中國必然統一。

美國大選前 北京不輕舉妄動

針對美中台關係，政大東亞所特聘教授王信賢分析，今年美國大選前，兩岸爭端和五二○等等，都不會過於衝擊，兩岸雙方畫底線和試探作為還是會有，但北京最在乎的仍是美國大選結果，在此之前，北京透過華府約束民進黨，包括劉建超和王毅與美國高層互動，都在向美方傳遞訊息。

上海台研所長倪永杰則認為，拜登為年底選舉需要，力圖展現有能力管控台海風險，因此致力建設中美「護欄」的同時，對未來賴清德政權進行風險管控；而北京將會繼續要求美國落實不支持台獨承諾；倘若川普重新執政，他認為台海將從「風高浪急」轉向「政治海嘯」。預計今年大陸對台工作重點在於加大反台獨、反外力干涉等。

大陸兩會到五二○前，我方須關注對岸是否推出新的涉台法律，加強單邊作為，對台方針可能重述廿大重點，包括總體方略及戰略主動等，同時也會續推兩岸融合發展。

觀察近期大陸對台施壓，未來大陸各部委可能依各自職權，繼續緊縮涉台事務，例如外交部壓縮台灣國際空間和邦交國；民航局改變航路；海警局常態化巡查，及商務部對ＥＣＦＡ的後續出招等等，我方都要謹慎以對。（系列二）