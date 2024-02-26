快訊

理科太太涉個資法出庭 指前夫「演戲裝可憐」還盜用她3萬美元

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

美稱中國是WTO最大挑戰 陸商務部：霸凌行徑

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中美持續就國際貿易議題產生諸多摩擦。路透
中美持續就國際貿易議題產生諸多摩擦。路透

儘管中美近月持續恢復各領域接觸，但美方對華貿易限制措施仍未見鬆動，尤其美國貿易代表辦公室在日前發布的一份報告中稱，中國仍是世界貿易體系的最大挑戰。對此，大陸商務部26日回應說，中方注意到這份報告的不實指責，認為此舉充分反映了美方的單邊主義和霸凌行徑，中方對此堅決反對。

大陸商務部表示，中方注意到這份報告的不實指責。美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展的重要貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施為「經濟脅迫」顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫鉤」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映 了美方的單邊主義和霸凌行徑。 中方對此堅決反對。

大陸商務部批評，近年來，美方以「美國優先」為出發點，違反世貿組織規則，實施單邊貿易霸凌，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世貿組織成員共同利益，中方及其他成員已多次表達關注。

大陸商務部說，在世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則的情況下，美方不僅拒絕執行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入「癱瘓」，對多邊貿易體製造成嚴重破壞。 美方不反思糾正自身行為，反而以抹黑、「甩鍋」的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，這是極不負責任的。

大陸商務部最後表示，再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，切實為應對全球問題 和挑戰發揮應有作用。

據美國之音報導，美國貿易代表辦公室日前公布了《2023年中國世貿組織合規報告》。美國貿易代表戴琪在聲明中說，中國仍然是對世界貿易組織建立的國際貿易體系最大的挑戰，認為中國仍然採納國家指揮的、非市場經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則。

大陸商務部 美國

延伸閱讀

陸商務部長會見WTO秘書長 表態支持恢復爭端解決機制運作

數位貿易免關稅協議 快崩了

網傳南投小六生遭扯髮打頭、火燒霸凌影片…校長被指態度消極 校方回應

以為兒子遭霸凌！台中一家長帶武士刀等入校 被告恐嚇送辦

相關新聞

美稱中國是WTO最大挑戰 陸商務部：霸凌行徑

儘管中美近月持續恢復各領域接觸，但美方對華貿易限制措施仍未見鬆動，尤其美國貿易代表辦公室在日前發布的一份報告中稱，中國仍...

影／夏立言今率團訪陸 沒有計畫與陸中央官員見面

國民黨副主席夏立言今天率代表團前往中國大陸訪問，出發前在松山機場訪問時表示，這次訪問主要是去向台商、台生、台胞拜年，正好...

大陸公益「支教」變調 年輕人遊山玩水買履歷

根據大陸文旅部數據，隨疫情防控解封，去年大陸本土出遊人次達48.91億，年增93.3%，旅遊消費人民幣4.91兆元，年增...

陸組艦艇編隊巡查金門海域

兩岸代表仍在金門談判解決大陸漁船翻覆事件，大陸海警昨發布，福建海警當日組織「艦艇編隊」在金門附近海域開展執法巡查。大陸農...

2024兩會前瞻／中共兩會倒數 2特點藏2轉折

北京一年一度的全國政協、全國人大會議，三月四日、五日拉開帷幕，現在進入倒數一周之際，倒數期中最後一記響鑼，按慣例是本周中...

大陸國企相繼成立「人民武裝部」 分析曝原因：消弭動盪、便於動員

2023年起，中國從沿海大城市到內陸的國企及民企，相繼成立源於毛澤東時代的「人民武裝部」，引起議論及揣測。多名專家認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。