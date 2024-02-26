陸組艦艇編隊巡查金門海域

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

兩岸代表仍在金門談判解決大陸漁船翻覆事件，大陸海警昨發布，福建海警當日組織「艦艇編隊」在金門附近海域開展執法巡查。大陸農業農村部隨後也宣布，為維護「廈金海域」漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊昨調派兩艘漁政執法船艇，開展漁業執法。

兩岸雙方就陸船翻覆事件談判尚無結果，陸方昨天頻頻出招，根據陸方發布照片，福建海警此次派出艦艇，其中一艘可辨識其編號「2202」據悉原為中共海軍053H2G型飛彈護衛艦，排水量超過2,000噸，而福建海警此次至少出動三艘艦艇，明顯加強對台施壓。

大陸海警昨再度於金門附近海域進行執法巡查，陸委會發布新聞稿回應，強調「陸方三無船」違法事件已進入我方司法程序，陸方應尊重台灣司法體制，靜待檢方完成調查獲得事件真相，並維持兩岸過去相互尊重的默契，避免衝突再次發生。

司法 福建 金門

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