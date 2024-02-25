商總主席赴陸 喊話ECFA勿斷

大陸國台辦昨天在北京釣魚台國賓館舉辦「二○二四台商新春聯誼會」，商總主席賴正鎰從台灣飛往與會，喊話北京方面「ＥＣＦＡ不要中斷」，並強調商業總會非常期待兩岸能繼續在九二共識下維持各方面交流，「最重要就是（陸客）能夠到台灣來觀光旅遊」。

賴正鎰是龍年第一位登陸訪問的重要工商團體領導人。他昨天致詞時，向大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等官員當面表示，兩岸最重要的觀光旅遊的交流，「期待能夠儘快恢復」。對於我方交通部在過年前宣布團客赴陸喊卡，賴正鎰表示「我們都覺得很訝異，怎麼突然會這樣子」，他並提到「會加速在台灣推動開放大陸的朋友們能夠到台灣旅遊」。

他再度強調非常期待兩岸能繼續在九二共識下維持經貿文化各方面交流，「最重要就是要能夠到台灣來觀光旅遊、人能夠流動」。

他還提到，ＥＣＦＡ是台灣的工商企業界非常期待的，大陸有十四億人口這麼龐大的市場，要能繼續維持貿易的交流。他並表示「我們也積極在推動能夠盡快的把服貿以及貨貿加速，能夠談判來維持兩岸的貿易」。他很擔心台灣如果對大陸的順差沒有了，台灣的一年的順大概兩、三百億（美元）之間，變成逆差可能會五、六百億甚至千億以上。

工業總會秘書長陳益民受訪時表示，兩岸應維繫跟強化ＥＣＦＡ，ＥＣＦＡ對台灣是兩岸經貿交流產業融合的重要臍帶，工總旗下有七萬家產業都在大陸投資，「希望這些惠台措施能夠落實，能夠繼續下去兩邊的相關方面人員能夠多交流」。