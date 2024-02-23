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白紙運動紀錄片導演遭以尋釁滋事罪起訴

德國之聲／ 德國之聲

中國維權網報導，陳品霖（網名Plato）今年1月5日遭上海公安局寶山分局以涉嫌犯下「尋釁滋事罪」，正式批捕；案件在本週日（2月18日）移送檢察院審查起訴。維權網稱，陳品霖目前被羈押於上海寶山區看守所。自由亞洲電台也引述消息人士證實此事。

2023年中國「白紙運動」一週年之際，陳品霖在網路上公開發表一部名為《烏魯木齊中路》的紀錄片，內容詳細記錄白紙運動發生始末，在社群媒體上引發廣大迴響。

客座評論：「白紙運動」將給中國帶來什麼？

據報，陳品霖已於去年11月底或12月初被中國官方採取刑事拘留，他所使用的X平台（前推特）帳號及YouTube帳號也已被停用。維權網報導稱，當時還有一名女性與陳品霖一同被捕，但女方目前已獲保釋，陳品霖則是被中方正式逮捕，拘留於看守所。

延伸閱讀：部分「白紙革命」示威者仍被拘 人權觀察籲放人

中國人權倡議人士王劍虹在X平台上發布陳品霖的逮捕通知書，轉發該案進展。不少網友在留言處聲援陳品霖，表示「在中國提政治訴求代價是高昂的」，也有人諷刺「尋釁滋事罪真的好用，怎麼扣都可以」。

「烏魯木齊中路」

陳品霖在介紹該片時曾表示：「我是導演Plato，2022年11月我在上海親歷了11月26日晚上的抗議活動，這是我在中國第一次參與政治性事件，也是第一次在中國喊出自己的政治訴求。」

他指出，《烏魯木齊中路》紀錄片內，除了有他當天拍攝的內容外，也集結了抗議前後具有標誌性的影片素材，「試圖完整呈現動態清零政策將中國這口高壓鍋推向原爆點，促使人們走上街頭抗議的心路歷程」。

陳品霖說，他在上海烏魯木齊路抗議一週年之際製作該部紀錄片，「想要探討一下，為什麼當中國內部矛盾出現時，總要境外勢力出來背鍋？答案每個人都很清楚……政府越是在誤導，越是在遺忘，越是在屏蔽，我們就越是要發聲」。

2022年11月24日，新疆烏魯木齊發生住宅大火導致10人死亡，中國民眾指控官方針對新冠疫情做出的封控措施影響逃生，掀起「反封控」輿論。上海居民聚集在烏魯木齊中路進行悼念期間，與警方發生衝突，從最初的群眾默哀悼念轉變為對中國長期以來嚴格清零封控、打壓輿論自由的抗議活動，進一步推升「白紙運動」在中國境內及海外遍地開花，最終促使北京結束長達3年的清零方針。

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