馬朝旭：召開更大規模、更具權威、更有實效國際和會

據大陸外交部網站今天凌晨零時消息，大陸外交部副部長馬朝旭2024年2月21日至22日，在巴西里約熱內盧出席二十國集團外交部長會。馬朝旭在會中對以哈巴衝突問題表示，聯合國安理會必須履行憲章職責，盡快推動停火止戰，他並再次提出國際和會訴求，他表示，中國呼籲召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，為實現中東地區長治久安做出努力。

馬朝旭表示，二十國集團應堅持推動國際經濟合作的初心使命，以改善宏觀經濟政策合作機制，以發展議題作為優先議程，合作推動全球經濟治理改革。為因應全球性挑戰，二十國集團應堅持真正的多邊主義，支持聯合國及其安理會發揮關鍵作用。

他表示，習近平主席提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、永續的新安全觀，是中方處理國際熱門議題的根本遵循。當前加薩局勢極為嚴峻，區域和平穩定遭受嚴重衝擊，聯合國安理會必須履行《聯合國憲章》賦予的職責，盡快採取行動，推動停火止戰，緩和人道危機。

他說，中國呼籲召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，為實現中東地區長治久安做出努力。馬朝旭也就紅海局勢、烏克蘭危機等議題闡述了中方立場。

會議由2024年二十國集團輪值主席國巴西外長維艾拉主持。大陸新華社上午則報導，維艾拉在會後的記者會上表示，與會代表幾乎一致支持「兩國方案」解決巴以問題。

報導稱，維艾拉說，在討論地緣政治緊張局勢時，許多國家對巴勒斯坦和以色列的衝突以及衝突蔓延到鄰國的風險表示擔憂。與會代表幾乎一致支持「兩國方案」，認為這是解決巴以衝突唯一可能的方案。部分與會代表敦促確保人道救援物資立即無障礙進入加薩地帶，並呼籲停止敵對行動。許多代表也表示反對以色列宣布的攻擊拉法的行動，呼籲以色列政府重新考慮並立即暫停這項行動。

維艾拉表示，在討論全球治理改革問題時，與會代表一致認為，應對聯合國、世界貿易組織、世界銀行和國際貨幣基金組織等主要國際機構進行改革，以應對當今世界的挑戰。

維艾拉在記者會上也宣布，本次會議是今年二十國集團首次外長會議，第二次外長會議將於9月聯合國大會期間舉行。