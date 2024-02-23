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熊貓外交重啟 陸與美、西協議合作保育

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸重啟熊貓外交，近日與美國、西班牙、奧地利的動物園就熊貓保育合作協議達成或諮詢協議。圖為原本在華盛頓動物園的「美香」，正享受著香甜的午睡。（路透）
大陸重啟熊貓外交，近日與美國、西班牙、奧地利的動物園就熊貓保育合作協議達成或諮詢協議。圖為原本在華盛頓動物園的「美香」，正享受著香甜的午睡。（路透）

大貓熊被大陸官方視為「友誼使者」，去年末，旅居於美國、日本、英國等地動物園的中國大貓熊陸續「返家」，掀起「熊貓外交時代終結」的討論，不過最新消息指出，大陸正重啟熊貓外交，指「基於良好的合作基礎條件」，已與美國、西班牙、奧地利的動物園就熊貓保育合作達成或諮詢協議。

新華社報導，中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園和美國聖地牙哥動物園就新一輪大熊貓國際保育合作事宜達成協議，並簽署了合作協議。另外還與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行諮詢。

報導稱，大陸與上述三國共繁殖成活幼崽廿八隻，「基於良好合作基礎條件和人民對瀕危物種保育的共同美好願望，新一輪大熊貓保育合作研究即將開啟」。

報導指出，新一輪合作研究將聚焦於大貓熊重大疾病防治，棲息地和野外族群保護，提升調查監測能力，協助中國大熊貓國家公園建設；積極搭建國際學術交流平台，促進旗艦物種和傘護物種保護合作交流；推動中外民間交流，增進中外人民友善感情。

動物園 美國

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