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歐盟對俄最新制裁 首次瞄準3間中國公司

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
歐盟預計在本月24日俄烏戰爭滿2年當天，批准第13輪對俄制裁計畫，中國公司首度入列。(美聯社資料照片)
歐盟預計在本月24日俄烏戰爭滿2年當天，批准第13輪對俄制裁計畫，中國公司首度入列。(美聯社資料照片)

俄烏戰爭爆發至今已近2年，歐盟預計在本月24日戰爭滿兩年當天，批准第13輪對俄制裁計畫。引人關注的是，此次制裁名單首度有中國大陸公司入列，被指控為俄羅斯在戰場的行動提供幫助。

路透引述歐盟外交消息人士表示，新一輪制裁包括193個實體或個人，覆蓋俄的軍工系統及涉及綁架和運送烏克蘭兒童的單位。制裁名單中大部分為俄羅斯公司，亦有北韓及白羅斯的公司，還包括3間中國企業。新制裁名單聚焦俄軍的供應商網絡，尤其是無人機供應商。

英國金融時報指出，在德國等成員國擔心激怒中國並施加壓力之下，歐盟先前曾放棄制裁中國企業的計畫，但最新制裁文件顯示，有3間中國公司入列，分別是廣州歐賽科技有限公司、深圳碧光貿易有限公司和深圳億路發科技有限公司。

這些被列入製裁名單的企業將受到貿易限制，理由是供應的設備，特別是電子產品和微晶片，被俄羅斯用於製造武器或其他在俄烏衝突中使用的設備。

美國之音報導，隨著歐盟越來越多地將矛頭指向幫助莫斯科規避制裁的第三國，協助俄羅斯取得違禁零件與科技的印度、斯里蘭卡、土耳其、泰國、塞爾維亞和哈薩克的企業也被列入了歐盟的貿易制裁名單。

歐盟委員會主席馮德萊恩對新一輪制裁表示歡迎，指必須繼續打擊俄羅斯總統普亭的戰爭機器；需要進一步截斷其無人機供應。

不過制裁的有效性遭到質疑。布魯塞爾報告網站（BrusselsReport.eu）主編克萊普（Pieter Cleppe）告訴美國之音，由於被制裁國家學會了如何應對，長期實施的制裁大多失敗，「制裁措施迄今未能阻止俄羅斯的進攻，這本應是製裁的重點」。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟

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