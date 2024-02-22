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王毅訪馬克宏 為高層訪問鋪路

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
法國總統馬克宏20日會見到訪的中國外長王毅時表示，法方一貫奉行一個中國政策。（取材自外交部網站）
法國總統馬克宏20日會見到訪的中國外長王毅時表示，法方一貫奉行一個中國政策。（取材自外交部網站）

中國大陸外交部長王毅廿日到訪法國，並與法國總統馬克宏會見。據大陸外交部發布，馬克宏表示，期待與中方共同籌備好今年的高層往來，並提到法方一貫奉行一中政策。王毅則說，中法應加強戰略協調，深化戰略合作；希望法方繼續為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

馬克宏去年四月曾到訪大陸，是疫情之後首次訪中行。他當時受到中方熱烈歡迎，並與大陸國家主席習近平舉行會談，兩國簽署了多領域多項雙邊合作文件。當時有法媒報導稱，習近平接受了馬克宏於二○二四年訪問法國的邀請。

根據大陸外交部網站發布，馬克宏與王毅會面時「愉快憶及去年對中國的成功訪問」，對雙邊共同籌備好今年的高層往來表示期待。馬克宏還說，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，共同維護和平與穩定。王毅廿日還與法國總統最高外交政策顧問博納共同主持第廿五次中法戰略對話。

法國 王毅 馬克宏

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