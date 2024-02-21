前總經理涉嫌挪用資金獲刑4年 中芯寧波：不和解

由中芯國際參股公司中芯寧波，就兩位前高階主管挪用資金案再次發布聲明，表示近期前董事兼總經理黃河、前財務負責人王瀛挪用資金案一審宣判後，公司不斷接獲各方詢問是否與被告達成和解或諒解。公司已向相關方一再聲明，公司尊重司法公正、依法維護公司合法權益，不與黃河、王瀛進行任何和解或諒解。

澎湃新聞報導，2023年11月14日，黃河、王瀛因涉挪用資金罪，均被寧波市北崙區人民法院一審判處有期徒刑4年。

中芯寧波表示，各方相信，二審法院將會根據司法程序盡快依法做出終審判決，公司將始終恪守對違法犯罪行為零容忍的態度，依法維護公司合法權益。

根據中芯國際2023年上半年財報，中芯寧波是中芯國際的參股公司，專注於高壓模擬、光電整合等特殊製程技術開發，中芯國際間接持股比例為15.85%。

官網資料顯示，中芯寧波由產業相關戰略合作夥伴、業內投資基金及地方產投基金等聯合投資，2016年落戶寧波市北崙區。專注於射頻前端、MEMS感測器特種製程半導體領域，採用專業化特種製程晶圓製造代工。