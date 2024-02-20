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晚安小雞拍造假影片遭逮 陸駐柬埔寨使館證實柬方已通報

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，遭判刑2年。圖／擷自臉書柬中時報
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，遭判刑2年。圖／擷自臉書柬中時報

微信公眾號「中國駐柬埔寨大使館」19日消息指出，兩名台灣網紅在柬埔寨拍攝損害柬國家形象的造假視頻，柬法院已依法對二人進行判決。該館並稱，「事發後，柬西哈努克省政府及時向我館駐西哈努克領事辦公室通報有關情況」，該館要求柬方在保障當事人合法權益的前提下依法依規處理。

該館也提醒在柬中國大陸同胞務必遵守當地法律法規、尊重當地的風俗習慣，注意個人言行，切勿從事不法行為，互聯網不是法外之地。

中國駐柬埔寨大使館還稱，「我館在繼續維護包括台灣同胞在內廣大在柬同胞合法權益的同時，也絕不袒護在柬涉中國人的違法犯罪行為。」

台灣網紅晚安小雞、阿鬧在柬埔寨自導自演遭人襲擊，被依煽動製造社會動亂罪，判處2年徒刑，並裁罰每人400萬柬幣（約新台幣30,896元）。

對此，我外交部發言人劉永健此前表示，外交部請駐胡志明市辦事處進洽柬國當局協處，並與家屬建立直接聯繫管道，以及時提供必要協助。其後當事人遭柬埔寨警方逮捕並進行調查，外交部也於第一時間請駐處向柬方瞭解及查證相關情形，同時洽請柬方善待我國民並保障其法律權益。

同時，我外交部也稱，駐處將持續與柬國當局及當事人家屬保持聯繫，在尊重柬國司法程序的前提下，提供當事人及家屬後續必要協助。

而柬埔寨政府與我並無邦交，且堅守「一中原則」，此前外界關注兩名網紅在服刑滿後，可能會按過往處理詐騙犯的慣例送往大陸。但也有觀點認為，只要我方駐外官員與當地協調，可能能讓他們刑期服滿、繳完罰鍰後直接遣送回台。

外交部 晚安小雞 柬埔寨 網紅

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