美五艘航母將齊聚西太平洋？陸軍事專家：有標題黨之嫌

對於近期美媒、港媒稱美國將「史無前例」地把全部11艘航母中的5艘部署在西太平洋，向中國展示實力，陸媒環球時報引述大陸軍事專家說法指出，相關報導有「標題黨」、博人眼球嫌疑，但不排除短期內會有較多美國航母出現在西太平洋地區，利用機會炒作，舉行演習，秀肌肉。

大陸軍事專家張軍社表示，近年美軍在西太平洋同時部署3艘航母已是常態，這是美國「亞太再平衡」戰略的重要體現。從相關報導可知，「華盛頓」號是來替換「雷根」號，而「林肯」號航母大概率是來輪換「卡爾·文森」號，以此保證美國在亞太地區有3艘航母的部署。

另一陸軍事專家張學峰指出，5艘航母可能會短時間同時出現在西太，但這些航母分散在龐大的海域，相隔幾千公里，各自在區域內執行任務，有的是「路過」，有的是交接班，而不是真正意義上的戰略部署。

「不過，亞太地區是美軍目前最為關注的區域，將有更多軍力投入亞太，卻是不爭的事實。」張學峰說。

而美軍為何要這麼做？張軍社認為美軍此舉有幾個目的：其一，此舉無疑是在向世界表明，其戰略重心依然在亞太地區；其二，近期東北亞地區局勢有所升級，美希望通過航母展示存在，表明對其盟友的防務承諾，並達到威懾目的。也不排除美國航母編隊進入南海進行演練炫耀武力的可能。

張軍社說，根據以往情況看，美軍企圖通過展示武力威懾潛在對手的意圖難以實現，反而會煽動整個地區緊張局勢升級。

環球時報報導也指出，時任美部長馬蒂斯在2018年公開表示，為應對「大國競爭」，迷惑對手，對美海軍部署航母的方式作出重大調整，使其部署更加迅速靈活，再加上美國造船業近幾年不景氣，維修能力下降，船隻維修時間常常延期，致使航母維修時間多次被拖後，無法按計劃投入海外部署。

港媒南華早報日前引述分析人士說法指出，美國今年可能將近一半的航母部署在西太平洋，以發出威懾中國和朝鮮的信號。報導稱，3艘美國航母已經在西太平洋運行，還有兩艘即將抵達。「它們的到來將標誌著美國11艘航母的5艘首次同時在該地區執行任務」。