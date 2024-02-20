快訊

台北101傳出人才跳槽危機 內部員工爆：泛政治化是導火線

獨／陸快艇翻覆意外…家屬今抵金門引魂 2天1夜行程曝光

空姐自曝搭機絕不用廁所衛生紙 要有乾淨舒適的飛行注意3件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美五艘航母將齊聚西太平洋？陸軍事專家：有標題黨之嫌

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期港媒、美媒稱美國五艘航母將齊聚西太平洋，大陸軍事專家認為該消息有標題黨嫌疑。圖為美國航母「雷根號」。（美聯社）
近期港媒、美媒稱美國五艘航母將齊聚西太平洋，大陸軍事專家認為該消息有標題黨嫌疑。圖為美國航母「雷根號」。（美聯社）

對於近期美媒、港媒稱美國將「史無前例」地把全部11艘航母中的5艘部署在西太平洋，向中國展示實力，陸媒環球時報引述大陸軍事專家說法指出，相關報導有「標題黨」、博人眼球嫌疑，但不排除短期內會有較多美國航母出現在西太平洋地區，利用機會炒作，舉行演習，秀肌肉。

大陸軍事專家張軍社表示，近年美軍在西太平洋同時部署3艘航母已是常態，這是美國「亞太再平衡」戰略的重要體現。從相關報導可知，「華盛頓」號是來替換「雷根」號，而「林肯」號航母大概率是來輪換「卡爾·文森」號，以此保證美國在亞太地區有3艘航母的部署。

另一陸軍事專家張學峰指出，5艘航母可能會短時間同時出現在西太，但這些航母分散在龐大的海域，相隔幾千公里，各自在區域內執行任務，有的是「路過」，有的是交接班，而不是真正意義上的戰略部署。

「不過，亞太地區是美軍目前最為關注的區域，將有更多軍力投入亞太，卻是不爭的事實。」張學峰說。

而美軍為何要這麼做？張軍社認為美軍此舉有幾個目的：其一，此舉無疑是在向世界表明，其戰略重心依然在亞太地區；其二，近期東北亞地區局勢有所升級，美希望通過航母展示存在，表明對其盟友的防務承諾，並達到威懾目的。也不排除美國航母編隊進入南海進行演練炫耀武力的可能。

張軍社說，根據以往情況看，美軍企圖通過展示武力威懾潛在對手的意圖難以實現，反而會煽動整個地區緊張局勢升級。

環球時報報導也指出，時任美部長馬蒂斯在2018年公開表示，為應對「大國競爭」，迷惑對手，對美海軍部署航母的方式作出重大調整，使其部署更加迅速靈活，再加上美國造船業近幾年不景氣，維修能力下降，船隻維修時間常常延期，致使航母維修時間多次被拖後，無法按計劃投入海外部署。

港媒南華早報日前引述分析人士說法指出，美國今年可能將近一半的航母部署在西太平洋，以發出威懾中國和朝鮮的信號。報導稱，3艘美國航母已經在西太平洋運行，還有兩艘即將抵達。「它們的到來將標誌著美國11艘航母的5艘首次同時在該地區執行任務」。

美國 美軍 陸軍

延伸閱讀

美參議員康納利：可能很快制裁助俄羅斯的中國大陸公司

成全美最大信用卡公司！Capital One 同意收購 Discover 金融

德企錢進美國 規模創高

美5航艦 將齊聚西太平洋

相關新聞

美五艘航母將齊聚西太平洋？陸軍事專家：有標題黨之嫌

對於近期美媒、港媒稱美國將「史無前例」地把全部11艘航母中的5艘部署在西太平洋，向中國展示實力，陸媒環球時報引述大陸軍事...

在大陸別亂打卡 陸國安部警告：恐觸犯《反間諜法》

中國大陸如今處處都是國安紅線。大陸國安部微信公眾號20日發表題為「地圖『打卡』賺金幣？當心不慎成『幫兇』」，提醒大陸民眾...

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

在結束8天春節連假後，2月18日是中國大陸龍年開工日。然而就在這天卻傳出，大陸造車新勢力之一、鎖定高端車款的高合汽車於當天召開內部大會，宣布即日起將停工停產六個月。事實上，龍年「開工即停工」，不只高合汽車一家。

陸海警強制臨檢我遊艇

中國大陸昨天首次在廈金海域開展常態化執法巡查，至少出動六艘海警船，並在金門大二膽海域、五通水道附近，強制登船臨檢我方遊艇...

北京觀察／湖南喊解放思想 別高看莫低估

大陸十八日開工有不同往年新動作，多數省級地方都召開省市委會議，被稱作「龍年第一會」。其中廣東大講波瀾不興的「新質生產力」...

人物側寫／外界唱衰 馬英九看中她利益不上身

前總統馬英九當年為何會任命台聯黨的不分區立委賴幸媛為其首任陸委會主委？近期再度成為話題。無巧不成書，賴幸媛在她今日出版的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。