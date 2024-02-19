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湖南掀起解放思想大討論 網友：解放為名實則統一思想

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
湖南省委日前發出通知，開展「解放思想大討論活動」，引發外界高度關注。（路透）
湖南省委日前發出通知，開展「解放思想大討論活動」，引發外界高度關注。（路透）

湖南省委日前發出通知，開展「解放思想大討論活動」，但開宗明義提出，解放思想首先是為了學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，全面落實中共20大和20屆二中全會精神。這意味着，必須在「習思想」下解放思想，不少大陸網友在社群平台評論，這根本不是解放思想，而是藉此活動「統一思想」。

據新華社報導，活動通知提到，這項「解放思想大討論活動」著重從6方面展開討論：必須堅定不移「沿著黨中央和中共總書記習近平指引的方向前進」；必須堅定不移「落實高質量發展這一首要任務」；必須堅定不移「踐行以人民為中心的發展思想」；必須堅定不移「守好安全發展底線」；必須堅定不移「凝聚起團結奮鬥的磅礴力量」；必須堅定不移「加強幹部能力素質和作風建設」。

法國廣播公司報導，「習思想」不能碰，既然要嚴格遵循習思想，如何解放思想？分析認為，單獨看這段話，沒錯，這不僅適用於湖南省，也適用於全中國。中國文革結束後走上「改革開放」，無疑與「解放思想」，推到「兩個凡是」有重大關係。

報導稱，現在的問題在於，中國大陸在習近平統治下日益孤立，經濟發展停滯，人民害怕因言獲罪，當官的害怕成為「忠誠不絕對」的兩面人，在「兩個確立」、「兩個擁護」的緊箍咒下唯唯諾諾。不解構習思想，「解放思想」恐怕就是一句空談。

法國廣播公司指出，作為毛澤東故鄉的湖南省委突然重提「解放思想」，用意何在？中共十一屆三中全會啟動的「改革開放」，在習近平時代已走入末路，官員唯習近平思想是從，中國社會在互聯網時代卻愈來愈封閉，而改革開放年月的經濟榮景也已不再，現在是真正需要解放思想的時候了！但在「習思想」壓倒一切的情況下如何「解放思想」？

無論如何，重提「解放思想」幾個字就讓不少人詫異。湖南省委的通知發出後，在網上引起了熱議。X平台網友說：「所謂的解放思想完全是個偽概念。權力不受約束，思想永無解放」。還有人懷疑「解放思想大討論」，會不會是毛澤東當年發動「反右運動」之前的「引蛇出洞」？

習近平

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