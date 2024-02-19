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台海緊張情勢急升 陸常態巡查金廈海域

經濟日報／ 記者謝守真李成蔭蔡家蓁潘奕言／連線報導

大陸國台辦繼17日聲稱，金廈海域不存在所謂「禁止、限制水域」後，大陸海警局發言人甘羽昨（18）日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在金廈海域開展常態化執法巡查行動，台海緊張情勢急升。

本月14日大陸一艘快艇越界進入金門海域，該艇在海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡，當晚國台辦即表達強烈譴責，我方則強調是正常執法。大陸當局昨天宣布，金廈海域開展常態化執法巡查行動，恐衝擊我執法行動及漁民作業，兩岸關係面臨重大考驗。

陸委會昨天聲明強調，依兩岸條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣禁止及限制水域。我主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法。對國台辦一再無端指控，陸委會深表遺憾。本案已由檢方調查中，我方會迅速公布結果。

大陸海警局發言人甘羽昨天宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在金廈海域（指位於福建省九龍江出海口，由廈門港灣、 泉州圍頭灣、金門灣、九龍江河口灣所組成海域）進行常態化執法巡查行動。

國台辦 漁民 福建

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