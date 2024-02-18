就台灣問題 王毅要求美方不得採取違背拜登承諾的行動

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聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外長王毅16日在慕尼黑會見美國國務卿布林肯，北京方面強調，這次會見是應美方建議舉行的。（法新社）
大陸外長王毅16日在慕尼黑會見美國國務卿布林肯，北京方面強調，這次會見是應美方建議舉行的。（法新社）

針對大陸外長王毅當地時間16日下午在慕尼黑會見美國國務卿布林肯，北京方面18日透露相關細節稱，這次會見是應美方建議舉行的，也是王毅出席第60屆慕尼黑安全會議期間的首場雙邊會見。此次會見約1個小時40分鐘，雙方就中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了看法。

大陸官方宣傳機構央視旗下新媒體《玉淵譚天》18日引述大陸外交部官員說法稱，王毅與布林肯重點就兩國元首舊金山會晤成果落實交換了意見，充分肯定近幾個月來兩國在外交、經貿、禁毒、兩軍、人文、人工智能等領域取得的積極進展，並就開展下階段兩國高層交往、推進各領域對話合作進行了規劃。

報導稱，王毅就台灣、經貿科技等問題表明了中方嚴正立場，要求美方不得採取同舊金山會晤精神不符，與拜登所作承諾相違背的行動。

當地時間去年11月15日，大陸國家主席習近平在美國舊金山與美國總統拜登舉行中美元首會晤。據新華社報導，習近平告訴拜登，美方應該將不支持台獨的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

拜登則重申美方的五點承諾：美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，無意同中國發生衝突。

《玉淵譚天》表示，在台灣問題上，布林肯16日重申了美方立場，表示美方致力於一個中國政策，不支持台獨，不尋求將台灣作為工具遏制中國。

針對朝鮮半島核問題，王毅敦促美方反思對朝政策（對北韓的政策），採取行動回應北韓的合理安全關切，按照「雙軌並進」思路，推進朝鮮半島的長治久安。雙方同意兩國半島事務特使進行溝通。

布林肯 拜登 王毅 舊金山

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