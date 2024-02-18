王毅：台灣從不是一個國家 台獨與台海穩定水火不容

大陸外長王毅當地時間17日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演說時強調，中國堅定做動盪世界中的穩定力量。但在回答涉台問題時，王毅則稱，台灣從來不是一個國家，台獨和台海的穩定是水火不容的。

根據大陸外交部官網消息及官方宣傳機構央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，王毅在慕尼黑安全會議現場回應台灣問題時稱，「統一必將實現，這是14億中國人民非常堅定的意志，也是歷史必然的趨勢。」

王毅引用1943年開羅宣言和1945年波茲坦公告表示，「台灣是中國的一部分，台灣回歸到中國的懷抱這是一個基本的歷史事實，也是個國際共識。所以要堅持一個中國的原則，就應該支持中國的和平統一。要想維持台海的和平穩定，就必須要堅決地反對台獨。」

王毅在演說中則指出，回顧2023年，世界充滿動盪不安，人類面臨多重挑戰。但不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界中的穩定力量。

對於如何成為動盪世界中的穩定力量，王毅提出四點：中國將做推動大國合作的穩定力量、做應對熱點問題的穩定力量、做加強全球治理的穩定力量、做促進全球增長的穩定力量。

他強調，國際形勢越動盪，大國越要加強協調；風險挑戰越突出，大國越要增進合作。

關於中美關係，王毅稱，中國將本著對歷史、對人民、對世界負責任的態度，與美方共同落實兩國元首共識，推動中美關係沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。

關於中俄關係，王毅說，俄羅斯是中國的最大鄰國，穩定發展中俄關係有利亞太和全球戰略穩定，也為新型大國關係作出了有益探索。

關於中歐關係，王毅指出，中歐作為兩大文明，應堅持夥伴關係定位，共同為應對亂局注入正能量，為共克時艱提供新方向。

王毅表示，大陸集中精力實現中國式現代化，加快推進高質量發展，將為包括歐洲在內各國企業提供更為市場化、法治化、國際化營商環境。中國願同各方一道，推動全球化朝著更加普惠包容的方向發展，讓更多國家、更多人民從中受益。