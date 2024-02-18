兩岸觀策／「繁花」給兩岸的再回首

大陸電視劇「繁花」火爆了兩岸三地，劇中描述三十年前充滿機會和希望的上海，同一時間的台灣，則是欣欣向榮、錢淹腳目。「繁花」帶著兩岸民眾再回首他們的九十年代，也指引著年輕人對未來再繁榮的期待。

一九八七年台灣解嚴開放大陸探親後，上海成為台灣人最先前進大陸的主要城市。從此，上海與台灣有著密切的連結，台灣人帶進了資金、技術、人才甚至文化，他們開工廠、設公司、乃至定居落戶。「繁花」裡黃河路、外灘、南京路，以及各式餐飲、外貿商業、社會發展等，都有許多台灣人的參與和貢獻。

劇中的經典歌曲：我的未來不是夢、冬天裡的一把火、安妮、愛拚才會贏、我是一隻小小鳥、無言的結局、再回首等，在當年、現在，這些台灣名曲都深入上海（大陸）人心，一幕幕場景也勾起眾多台灣人似曾相識的回憶。全劇五十七首的插曲中，以「再回首」出現最多（共達五次），或可映射兩岸這三十年來的寫照。

從政治面，兩岸從八十年代末到九十年代初開始的政治接觸、談判，到九十年代末和平飯店裡的辜汪會談，再到兩岸交流下的錯綜複雜，兩岸一路走來，從來都是荊棘密布。

經濟面，劇中多次呈現興建中的東方明珠塔，代表著當年上海的大開發，黃浦江上的多座大橋、市區的多條高架道，以及上海港的擴建等都在那些年先後啟用，劇末寶總最後的落腳地浦東川沙（如今的迪士尼樂園區）也蓄勢待發。回看台北，有捷運（地鐵）工程與信義計畫區的都更，但台灣開始戒急用忍，亞太營運中心胎死腹中。

「繁花」也明顯表達經濟成長不能光靠金融市場，從Ａ先生、發根、金老板、強總，玩股票的不是死亡就是入獄，寶總最終也走向破產；反倒是做實業的范總、汪小姐、玲子，乃至陶陶，他們都能平安過日甚至發揚光大。回首九十年代初的台灣股票一夕崩盤的過往仍歷歷在目。寶總破產後引用「飄」裡說的「唯有土地與明日同在」，也印證兩岸三地這些年來，「有土斯有財」顛撲不破的真理。

從文化面，台灣人到上海並重新認識大陸這塊土地，了解他們的思維和生活習慣，也帶來不同的生活、管理方式、時尚與流行音樂、文化創意，例如登琨豔為蘇州河、楊樹浦的舊廠房活化再造，為上海保留了這些文化資產，留下了寶貴的祝福。

從社會面看，一如劇中寶總所說的：「我們要感謝這個時代，只要我們有眼光、只要我們有雙手，我們就有未來」，而這正是三十年前胼手胝足赴陸打拚的台商們真實寫照，只要努力就有機會。此外，寶總周旋在多個女子之間，當年的台商憑著經濟優勢留下的感情債更多，事業打拚與感情糾葛交錯，記錄了當年兩岸社會發展的軌跡。

「繁花」透過飲食男女，呈現了山河歲月、時代變遷。很多台灣觀眾（尤其那一代的台商）看後心底感觸很多，他們回想著那些年，相約在太平洋百貨（淮海路與徐家匯店）、帶著克莉絲汀餅屋的點心、吆喝去錢櫃ＫＴＶ唱歌，而這些台灣企業如今都一一退出了舞台，如同黃河路的飯店過眼雲煙、舊去新來。

經過三十年的努力，大陸跳躍式的發展讓世人驚訝，台灣過去的優勢早已被取代，讓大陸人羨慕的「勞保、健保、一九九吃到飽」已成過往。大陸從硬體的電動車、無人機到軟體的微信抖音小紅書，再至影視文化娛樂都已反超台港，「三十年河東、三十年河西」，再回首，恍然如夢！

兩岸同在九十年代充滿活力、百花齊放，如今同樣面臨各自的問題，大陸經濟成長走緩還面臨通縮困境，台灣則是低薪與產業滯步不前。展望未來，兩岸應少點政治、多點理解多點情感，才能營造和諧共榮的環境。盼望兩岸關係如「繁花」所說，「赤子之心常在，期待下一個冬去春來」。